Лукашенко заверил, что не присоединит Белоруссию ни к какой стране

«У властей России нет планов присоединять республику: страны взаимовыгодно сотрудничают», — подчеркнул президент Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что при его президентстве республика не лишится независимости и не будет присоединена ни к какому государству.

«При мне нет. При вас не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте», — отметил он, отвечая на вопросы участников открытого урока во Дворце независимости о возможном присоединении к другой стране.

Белорусский лидер выразил уверенность, что у властей России нет планов насчет присоединения Белоруссии. Страны взаимовыгодно сотрудничают: Белоруссия получает энергоресурсы по выгодным ценам и сама оказывает России поддержку.

Лукашенко призвал «держать страну». «Это наш кусок земли!» — воскликнул белорусский президент.

Говоря о суверенитете, Лукашенко подчеркнул, что под внешним управлением суверенитета не бывает: «Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском».

В начале июля российский президент Владимир Путин заявил, что давление на Россию и Белоруссию со стороны западных стран способствует объединительным процессам. Вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.

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Россия и Белоруссия в декабре 1999 года заключили договор о создании Союзного государства. Он подразумевает внедрение единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем двух стран.