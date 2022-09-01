Лукашенко заверил, что не присоединит Белоруссию ни к какой стране
Белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что при его президентстве республика не лишится независимости и не будет присоединена ни к какому государству.
«При мне нет. При вас не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте», — отметил он, отвечая на вопросы участников открытого урока во Дворце независимости о возможном присоединении к другой стране.
Белорусский лидер выразил уверенность, что у властей России нет планов насчет присоединения Белоруссии. Страны взаимовыгодно сотрудничают: Белоруссия получает энергоресурсы по выгодным ценам и сама оказывает России поддержку.
Лукашенко призвал «держать страну». «Это наш кусок земли!» — воскликнул белорусский президент.
Говоря о суверенитете, Лукашенко подчеркнул, что под внешним управлением суверенитета не бывает: «Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском».
В начале июля российский президент Владимир Путин заявил, что давление на Россию и Белоруссию со стороны западных стран способствует объединительным процессам. Вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.
Россия и Белоруссия в декабре 1999 года заключили договор о создании Союзного государства. Он подразумевает внедрение единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем двух стран.