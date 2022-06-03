Лукашенко заявил о начале «серьезного конфликта» между Зеленским и ВСУ

По словам президента Белоруссии, военные недовольны политикой Зеленского в отношении Польши, которая пытается «оттяпать запад» Украины. Члены ВСУ не смогут «дальше воевать» с Россией и сами это понимают, считает Лукашенко

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — пояснил глава республики.

С украинской стороны скоро некому будет участвовать в военных действиях, считает Лукашенко: силы территориальной обороны не смогут заменить ВСУ.

Разногласия между президентом и армией белорусский президент объяснил политикой руководства Украины в отношении Польши: «Они увидели, что он (Зеленский. — РБК) полякам предоставил [особый правовой] статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [Украины]». Украинские военные, «особенно нацики, как некоторые их называют», против не только русских и белорусов на своей территории, но и поляков, утверждает Лукашенко. «И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. <...> Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину», — убежден он.

В конце мая Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус. Соответствующий законопроект по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины должен разработать российский МИД. Президент Польши Анджей Дуда в марте подписал поправки в закон о помощи украинцам: беженцы, прибывшие в страну из-за военных действий, смогут находиться там в течение 18 месяцев с 24 февраля, а затем им предоставят вид на жительство на три года. Кроме того, для украинцев в Польше упростят получение идентификационного номера PESEL, который дает право пользоваться государственными услугами, устраиваться на работу и вести бизнес в республике на тех же условиях, что и поляки.

В МИД России инициативу Зеленского назвали «казусом суверенитета». По словам представителя ведомства Марии Захаровой, это предложение «легализует захват» Украины Польшей.

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В мае Зеленский сообщил, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют 700 тыс. человек. В середине апреля глава государства заявил, что Киев способен сражаться «и десять лет». Украина не отдаст свою территорию, подчеркивает ее президент.