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Зеленский в феврале допускал свою отставку для прекращения боев

WP: Зеленский в феврале допускал возможность уйти в отставку для остановки боевых действий
В первые дни боевых действий Зеленский заявлял, что готов покинуть пост президента, если это поможет «остановить кровопролитие», пишет WP. Вместе с тем он полностью исключал для себя возможность эвакуироваться из Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля, в первые дни российской военной операции, не исключал, что может уйти в отставку, если это поможет остановить боевые действия. Об этом говорится в материале The Washington Post (WP) «Битва за Киев», приуроченном к полугоду ввода российских войск в страну.

По данным WP, обсуждая с западными чиновниками начало боевых действий, Зеленский заявил, что не цепляется за свой пост. «Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, чтобы мне уйти и тем самым остановить кровопролитие, я только за. Я уйду прямо сейчас. Я пошел в политику не для этого, и я уйду, если это остановит войну», — цитирует газета украинского лидера.

WP напоминает, что в первые дни вооруженного конфликта представители стран Запада предлагали Зеленскому эвакуироваться, однако тот отверг такую возможность. Как говорится в материале, президент считал, что если бы он покинул Киев, то без боя сдал бы столицу российским войскам и это «привело бы к немедленному краху правительства» Украины.

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По словам советника офиса главы государства Алексея Арестовича, советы эвакуироваться поступали и от сотрудников президентской охраны: они предлагали, чтобы Зеленский выехал за пределы столицы, а затем на запад Украины. «Ваш офис — мишень», — привел он слова сотрудника охраны, который считал небезопасным и бункер в Киеве. 1 марта фото из бункера опубликовал корреспондент CNN Мэттью Чэнс.

25 февраля, на следующий день после начала военной операции, российское Минобороны заявило о частичной блокировке Киева. Месяц спустя в ведомстве объявили о «плановой перегруппировке войск» на киевском направлении в связи с тем, что Россия должна «создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса».

Как пишет WP, Зеленский подозревал, что некоторые чиновники на Западе, с которыми он разговаривал в первые дни боевых действий, «просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России». «Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера Российской Федерации», — цитирует издание украинского лидера.

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Впоследствии, пишет WP, Зеленскому удалось убедить представителей властей США и стран Европы в необходимости поддержки Украины. В частности, он призвал канцлера Германии Олафа Шольца «снести эту стену» (отсылка к фразе президента США Рональда Рейгана, призвавшего в 1987 году демонтировать Берлинскую стену) и не допустить, чтобы Россия «разделила Европу». В разговоре с немецкими политиками Зеленский настаивал, что нужно сделать все возможное, «чтобы им не было стыдно за себя после этой войны», говорится в материале.

После начала боевых действий страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Как говорил в конце июня президент США Джо Байден, более 50 государств обязались оказать Киеву военную помощь.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский отставка президент Украины Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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