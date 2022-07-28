Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши
Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (партия «Голос») в своем Telegram-канале.
«Рада поддержала в целом законопроект № 7550 об особых гарантиях для граждан Польши. Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — сообщил он.
Поляки также получат право на трудоустройство и госрегистрацию как налогоплательщиков, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях и медицинское обслуживание. Также граждане Польши могут рассчитывать на отдельные социальные выплаты.
Решение поддержали 283 депутата. Президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Верховную раду «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины».
Украина — не первая страна на постсоветском пространстве, которая предоставляет гражданам Польши особые права. 1 июля Белоруссия разрешила польским гражданам безвизовый въезд в страну до 31 декабря. Как рассказали в Государственном пограничном комитете страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял такое решение «для поддержания добрососедских отношений» между двумя странами. Количество дней пребывания в Белоруссии не должно превышать 90 дней в календарном году.
В середине апреля белорусские власти временно, до 31 декабря, разрешили въезд без оформления виз для граждан Литвы и Латвии, а также для лиц, имеющих статус негражданина Латвии.