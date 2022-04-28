Польша отвергла планы установить «контроль» над частью Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 21:50
МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине Политика, 21:39
В пяти регионах похоронили погибших на Украине военных Политика, 21:36
Подготовка к параду — проезд военной техники в Москве. Фоторепортаж Общество, 21:27 
В Крыму арестовали бывшего украинского морпеха из-за подготовки теракта Политика, 21:23
ЦСКА обыграл «Металлург» и довел финал Кубка Гагарина до седьмого матча Спорт, 21:22
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 21:10
Футболист «Зенита» решил судиться с хорватским СМИ из-за оскорблений Спорт, 20:56
Клуб Малкина лишился президента, руководившего командой с 2007 года Спорт, 20:55
Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию из «Азовстали» в Мариуполе Политика, 20:48
Концерт «Би-2» в Омске отменили из-за баннера с буквой Z Политика, 20:42
Попова рекомендовала усилить меры профилактики холеры Общество, 20:41
Bloomberg узнал о помощи владельца «Манчестер Сити» бизнесменам из России Экономика, 20:39
Санду назвала условие объединения Молдавии с Румынией Политика, 20:38
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша отвергла планы установить «контроль» над частью Украины

В Польше отвергли обвинения в планах «захватить запад Украины». Ранее о получении разведкой таких данных сообщил Нарышкин
Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press
Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press

Сообщения о планах Польши «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой, написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Так он отреагировал на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который заявил, что Польша хочет вернуть «исторические владения» на западе Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».

«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — заявил Жарин.

По его словам, целью такой «информационной операции» является «укрепление недоверия между Украиной и Польшей, подрыв сотрудничества между Украиной и США, представление Запада в виде агрессивного субъекта по отношению к России, а Польши — как «поджигателя войны», который представляет угрозу для всего НАТО и Европы».

Польша анонсировала учения и движение техники у границ с Украиной и ФРГ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

О том, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине, Нарышкин сообщил ранее 28 апреля. По его словам, Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Однако разместить «польских миротворцев» планируется там, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты, отметил глава СВР. По его словам, Польша рассчитывает на то, что закрепление ее войск на западе Украины расколет страну и Варшава получит территории, на которые войдут ее «миротворцы».

Читайте на РБК Pro
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных
Инструкции
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи

Позже в этот же день, 28 апреля, Польша анонсировала учения и передвижение техники у границ с Украиной и Германией. Военные подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша Украина Сергей Нарышкин Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины
Политика
Лавров допустил столкновение с НАТО при вводе миротворцев на Украину
Политика
Премьер Польши призвал к новым санкциям, так как Россия «справляется»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter