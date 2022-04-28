Польша отвергла планы установить «контроль» над частью Украины

В Польше отвергли обвинения в планах «захватить запад Украины». Ранее о получении разведкой таких данных сообщил Нарышкин

Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press

Сообщения о планах Польши «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой, написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Так он отреагировал на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который заявил, что Польша хочет вернуть «исторические владения» на западе Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».

«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — заявил Жарин.

По его словам, целью такой «информационной операции» является «укрепление недоверия между Украиной и Польшей, подрыв сотрудничества между Украиной и США, представление Запада в виде агрессивного субъекта по отношению к России, а Польши — как «поджигателя войны», который представляет угрозу для всего НАТО и Европы».

О том, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине, Нарышкин сообщил ранее 28 апреля. По его словам, Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Однако разместить «польских миротворцев» планируется там, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты, отметил глава СВР. По его словам, Польша рассчитывает на то, что закрепление ее войск на западе Украины расколет страну и Варшава получит территории, на которые войдут ее «миротворцы».

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Позже в этот же день, 28 апреля, Польша анонсировала учения и передвижение техники у границ с Украиной и Германией. Военные подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.