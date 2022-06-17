Польша назвала целью поддержки Украины не дать России вернуть империю

Цель Польши — по-прежнему граничить с Украиной, а не с Россией, которая хочет «восстановить империю», заявил Блащак. Путин планы о восстановлении границ империи отвергал, называя подобные заявления спекуляциями *

Мариуш Блащак (Фото: Olivier Matthys / AP)

Варшава оказывает поддержку Киеву, поскольку видит, что цель Кремля — «восстановить империю» и на «завоевании» Украины он не остановится, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет Interia.

«Наша цель — чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией. Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то она не остановится, а будет двигаться дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю», — заявил министр.

По словам Блащака, возможное воссоздание в Европе Российской империи было бы очень опасным. «Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских государств, поэтому необходимо решительно противостоять этой агрессии; отсюда и решительная поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине, — сказал он.

Помимо Польши в желании воссоздать империю Россию обвиняли и США. «По сути, [президент Владимир] Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи. Однако остальной мир ушел вперед», — заявила постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в конце февраля, когда Россия признала ДНР и ЛНР, но еще не начала спецоперацию на Украине.

Однако Путин подчеркнул, что не намерен восстанавливать страну в границах Российской империи, а все заявления на эту тему не более чем спекуляции и не соответствуют действительности. По словам президента, после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».

Между тем помощник президента Владимир Мединский, представляя в начале июня серию своих книг, посвященную правителям, при которых российская земля «не рассыпалась, а увеличивалась», отметил, что территория современной России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи.