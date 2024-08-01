Российские военные отработали получение учебных ядерных боеприпасов

Учения предполагают три фазы. Первый этап начался 21 мая, в нем были в том числе задействованы комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Второй этап проходил с 11 июня

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Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов и задействованные подразделения авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения, сообщили в Минобороны.

Накануне ведомство объявило о начале нового этапа нестратегических ядерных учений. Тогда Минобороны уточняло, что военные отработают учебно-боевые задачи получения учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного перемещения в назначенные районы для проведения электронных пусков.

Личный состав задействованных в учениях подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.

6 мая Минобороны объявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. Всего учения предполагают три фазы. Первый этап стартовал 21 мая, в нем в том числе были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Второй этап начался 11 июня, к учениям присоединились белорусские военные. В Белоруссии с весны 2023 года размещены тактические ядерные боеголовки ВС России.

В Пентагоне говорили, что Вашингтон не видит поводов менять готовность своих ядерных сил на фоне учений России.

Кремль объяснял, что поводом для маневров стали заявления официальных лиц Запада по теме отправки военных сил на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о словах французского президента Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США». «Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности», — говорил он.

Дискуссия о возможной отправке западных войск на Украину началась после того, как Макрон не исключил такой возможности в конце февраля. Французский президент позже заявил, что условиями отправки контингентов будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.