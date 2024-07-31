Минобороны объявило о начале нового этапа нестратегических ядерных учений
В России начался третий этап нестратегических ядерных учений, в котором будут задействованы Южный и Центральный военные округа, сообщили в Минобороны.
«В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении.
В частности, военные отработают учебно-боевые задачи получения учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного перемещения в назначенные районы для проведения электронных пусков.
В военном ведомстве добавили, что личный состав задействованных в учениях подразделений авиации ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.
6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что поводом для маневров стали заявления западных политиков, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона, о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». По его словам, «это совсем новый виток эскалации напряженности», который требует «особого внимания и особых мер».
Всего учения предполагают три фазы. Первый этап стартовал 21 мая. В нем в том числе были задействованы комплекс «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Второй этап проходил с 11 июня. В учениях также приняли участие белорусские военные (в стране с весны прошлого года размещены тактические ядерные боеголовки ВС России).
В Пентагоне не увидели поводов для изменения готовности ядерных сил США на фоне учений России. В ведомстве уверены, что Москва не планирует использовать ядерное оружие.
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