Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными

Россия и США при участии еще четырех стран провели обмен заключенными. Всего участниками обмена стали 26 человек. На Запад переданы Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Эван Гершкович, в Россию — Вадим Красиков и Владислав Клюшин

Российские самолеты в аэропорту Анкары (Фото: Tunahan Turhan / Reuters)

Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.

Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве, а также Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Россия передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК, в том числе по делам о фейках об армии. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами).

Освобожденные Россией сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов) Олег Орлов и Александра Скочиленко сообщили родным, что летят из Анкары в Кельн.

Кто возвращается в Россию

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону в этом году он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Он напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили был приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев был задержан американским спецслужбами на Мальдивах в 2014 году. В 2017 году он был приговорен к 27 годам заключения за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на $170 млн.

Имя россиянина Владислава Клюшина в числе тех, кто может потенциально попасть под обмен, Bloomberg называл еще в августе 2022 года. В сентябре прошлого года американский суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Американские власти считают, что Клюшин участвовал во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и в мошенничестве с использованием инсайдерской информации. На сделку со следствием он не пошел.

31 июля Словенское агентство печати (STA) сообщило об окончании суда над подозреваемыми в шпионаже гражданами России — они признали свою вину и были приговорены к одному году и семь месяцам заключения. Супруги были задержаны в декабре 2022 года. Их настоящие имена — Артем и Анна Дульцевы, они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гиш и Марией Майер. Женщина управляла арт-галереей, а мужчина занимался бизнесом в сфере IT. Вмести с ними России были переданы двое их детей.

Еще один россиянин, который находился под стражей в США из-за подозрений в причастности к схеме «по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства» России — Вадим Конощенок. Вашингтону его передала Эстония в 2023 году.

России также переданы из Польши журналист Павел Рубцов (Пабло Гонсалес Ягуэ) — он был задержан в 2022 году по подозрению в шпионаже, из Норвегии - Михаил Микушин. Гражданина Бразилии Хосе Ассис Джаммариа задержали в Норвегии в октябре 2022 года, заподозрив в работе на российскую разведку. Джаммариа приехал в Норвегию осенью 2021 года по программе местного Университета Тромсё и среди прочего занимался исследованиями Северной Норвегии и гибридных угроз. В декабре он заявил, что является гражданином России Михаилом Микушиным.

Что известно о тех, кого передали Россия и Белоруссия

О том, что адвокаты и члены семей не могут связаться с некоторыми фигурантами обмена, стало известно в начале недели. Так Алмаз Гатин, муж экс-руководительницы штаба Алексея Навального в Уфе (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Лилии Чанышевой, сообщил, что его жена убыла из ИК-28 Пермского края в неизвестном направлении.

Кроме Чанышевой и Кара-Мурзы на Запад были выданы правозащитник Олег Орлов, художница Александра Скочиленко, бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывшие координаторы штабов Навального в Томске Ксения Фадеева и в Барнауле Вадим Останин; осужденный за шпионаж, свидетель обвинения по делу журналиста Ивана Сафронова политолог Дитер (Демури) Воронин; обвиненный в госизмене глава ассоциации «Пошли-поехали Герман Мойжес, помогавший оформить ВНЖ в Европе.

Также в списке оказался 19-летний гражданин России и Германии Кевин Лик - житель Майкопа, ставший самым молодым осужденным по делу о госизмене.

Олег Орлов, сооснователь получившего Нобелевскую премию мира правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов), получил два с половиной года колонии по обвинению в дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК) в феврале этого года. 11 июля Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Андрей Пивоваров, бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) в 2022 году получил 4 года колонии по делу о руководстве организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ). Лилия Чанышева в июне прошлого года была приговорена к семи с половиной годам колонии по обвинениям в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). В апреле 2024 года Верховный суд Башкирии ужесточил приговор с семи с половиной до девяти с половиной лет колонии. Ксения Фадеева в декабре 2023 года была приговорена к девяти годам колонии по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан. Александра Скочиленко получила семь лет колонии в ноябре 2023 года за то, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» заменила ценники на листовки. Дело против нее возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (фейки о российской армии). Илью Яшина в декабре 2022 года приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До заведения дела его трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Кевин Лик, гражданин России и Германии, в конце 2023 года был признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Суд установил, что с декабря 2021 года по февраль 2023 года он вел съемку воинской части в Майкопе и отправлял фотографии в Германию. В апреле апелляционный суд утвердил решение. Журналиста Владимира Кара-Мурзу, гражданина России и Великобритании, в апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Корреспондент WSJ в Москве Эван Гершкович 19 июля был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинениям в шпионаже (ст. 276 УК). Он был задержан ФСБ в марте 2023 года. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Американца Пола Уилана в 2020 году приговорили к 16 годам заключения по делу о шпионаже. По заявлению ФСБ, он собирал данные о личном составе одного из управлений спецслужбы. Журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву на прошлой неделе осудили на шесть с половиной лет по делу о фейках о российской армии. У нее есть российское и американское гражданство. Германии передали обвиняемого в контрабанде наркотических средств Патрика Шебеля. В январе его задержали в аэропорту Пулково с мармеладными мишками с марихуаной.

Одним из самых резонансных стал арест и приговор Владимиру Кара-Мурзе. В 2023 году США ввели санкции против шестерых россиян, причастных к его задержанию и уголовному преследованию. Санкции были введены в соответствии с принятым в США «актом Магнитского». Закон был принят в 2012 году, в его разработке и лоббировании принятия Кара-Мурза принимал активное участие.

Освобождение и возвращение домой американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича президент Джо Байден неоднократно называл одной из главных своих целей. Последний раз президент США подтверждал этот приоритет 19 июля, когда Гершковичу вынес вердикт екатеринбургский суд. Правительство Великобритании, напротив, публично декларировало, что не намерено участвовать в подобных обменах, потому что это только побуждает страны к «захвату заложников».

Участники состоявшегося обмена по-разному в прошлом комментировали возможность участия в таком процессе. Так Илья Яшин ранее говорил, что откажется от обмена, потому что для него «важно разделить судьбу с моей страной и с моим народом».

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В обмене приняли участие и власти Белоруссии. Президент Александр Лукашенко 30 июля помиловал гражданина Германии Рико Кригера. На прошлой неделе Минской областной суд признал его виновным по шести статьям уголовного кодекса (среди них терроризм и ведение агентурной деятельности), и приговорил к смертной казни — в Белоруссии этот вид наказания до сих пор применяется. Кригер не стал обжаловать судебное решение, приговор вступил в законную силу, после чего гражданин Германии попросил о помиловании.