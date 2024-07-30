Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу немца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».
30 июля Кригер обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании. Согласно белорусским законам, глава государства вправе принять такое решение. Президент Белоруссии провел совещание со своими советниками, на котором обсудил этот вопрос.
Белоруссия — последняя европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. За то, чтобы ее оставить, на референдуме 1996 года проголосовали более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни расстреливают.
«Рико Кригер — гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. <...> Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания», — отметил Лукашенко на совещании.
В Белоруссии Кригера обвинили по шести статьям: по ч. 3 ст. 289 — «Акт терроризма», ст. 358 прим. 1 — «Агентурная деятельность», ст. 133 — «Наемничество», ч. 3 ст. 361 прим. 1 — «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», ч. 4 ст. 295 — «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и по ч. 4 ст. 309 — «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения». Он находится под стражей с 13 октября 2023 года.
По версии белорусских следователей, Кригер не позднее 20 сентября прошлого года решил вступить в «полк им. Кастуся Калиновского», в который входят воюющие на стороне Украине белорусы. В республике это формирование признано экстремистским. В полку отрицали, что Кригер причастен к деятельности подразделения.
Немец приехал в Белоруссию 2 октября как турист, с собой у него был беспилотник. 4 октября Кригер фотографировал территорию в/ч 97115 и военную технику по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом со станцией Озерище под Минском. Эти фото, по данным следствия, он отправил куратору.
После этого немец установил взрывчатку на железнодорожных путях станции Озерище, отчитался перед куратором и вернулся в гостиницу в Минске. 5 октября около полуночи на станции произошел взрыв перед прибытием пассажирского поезда. В результате были разрушены шпалы, смещены рельсы, повреждено железнодорожное полотно и крепление, на щебеночном балласте образовалась воронка.
6 октября Кригер собирался улететь в Баку, но был задержан. В июне его приговорили к смертной казни.
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