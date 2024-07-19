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Политика ,  
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Байден назвал освобождение Гершковича приоритетом Белого дома

Байден после приговора Гершковичу пообещал добиваться его освобождения
По мнению Байдена, Гершкович «не совершил преступления» и стал объектом преследования из-за профессии. Возвращение его и других американцев на родину — приоритет Белого дома, подчеркнул он. Журналиста приговорили к 16 годам
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Дмитрий Часовитин / Reuters)

Возвращение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и других лишенных свободы за рубежом американцев на родину — приоритет действующей американской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Днем 19 июля Свердловский областной суд приговорил журналиста московского бюро WSJ, гражданина США Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вынесли по статье о шпионаже (ст. 276 УК), Гершкович вину не признал. Обвинение просило для журналиста 18 лет колонии. Суд смог рассмотреть дело всего за два заседания.

Суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии
Политика
Эван Гершкович

Белый дом назвал приговор журналисту неправомерным, Байден, в свою очередь, заявил, что тот «не совершил никакого преступления». По мнению американского президента, Гершкович «стал объектом преследования со стороны российских властей потому, что он журналист и американец».

«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и будем продолжать это делать. <...> С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых <...> за рубежом», — заявил глава государства.

Байден заверил, что Соединенные Штаты не прекратят предпринимать усилия для возвращения Гершковича на родину.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года, по утверждению ФСБ, он собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности предприятия российского ВПК, «действуя по заданию американской стороны». Сам Гершкович подчеркивал, что занимался журналистской деятельностью. Обвинения в адрес своего сотрудника отвергла и WSJ.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону допустил возможность обмена Гершковича на человека, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита» в Германии. В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

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Джо Байден Эван Гершкович WSJ приговор США Белый дом
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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