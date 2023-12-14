Посольство не признало задержанного в Норвегии «бразильца» россиянином
Сведений о российском гражданстве у обвиняемого в Норвегии по делу о шпионаже исследователя из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммариа, нет, сообщили РБК в российском посольстве.
Гражданина Бразилии Хосе Ассис Джаммариа, которого заподозрили в работе на российскую разведку, задержали в Норвегии в октябре 2022 года. В декабре этого года норвежская служба безопасности сообщила, что мужчина сказал, что является гражданином России, а его настоящее имя — Михаил Микушин.
«У консульского отдела посольства нет сведений о принадлежности Хосе Ассис Джаммариа к российскому гражданству. В этой связи консульская помощь ему не оказывается», — заявили РБК в посольстве.
Хосе Ассис Джаммариа приехал в Норвегию осенью 2021 года по программе местного Университета Тромсё и среди прочего занимался исследованиями Северной Норвегии и гибридных угроз. Его задержали в октябре 2022 года. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) тогда заявила, что мужчина на самом деле является гражданином России и работал под прикрытием на российскую разведку.
О признании мужчины в том, что он на самом деле является россиянином Михаилом Микушиным, 13 декабря сообщило норвежское издание VG со ссылкой на юриста PST Никласа Хафсмоу. Также VG писало, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Адвокат мужчины Марияна Лозич отказалась комментировать это.
«Он признает, что он Михаил Валерьевич Микушин, и он признает, что предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве», — сказала тогда Лозич.
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