Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

В октябре в Эстонии были задержаны пять россиян, подозреваемых в закупках чувствительных технологий и отмывании денег, сообщил тогда Минюст США. Одного из них экстрадировали в США

Вадим Конощенок (Фото: vadim.konoshchenok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии, экстрадирован в США, где предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

«Конощенок, гражданин России и предполагаемый сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, был арестован в Эстонии на основании ордера, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что россиянин «был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России». Там указали, что Конощенок нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие американские уголовные законы.

Согласно обвинительному заключению, ответчик связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», которые американский Минюст называет московскими компаниями, «связанными с ФСБ». В ходе проверки американские следователи получили переписки Конощенока, в которых он якобы прямо назвал себя полковником ФСБ и прикладывал свою фотографию в служебной форме.

Отмечается, что Конощенок был задержан в октябре прошлого года при попытке пересечь границу России из Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Конощенок использовал эстонскую подставную компанию Stonebridge Resources и часто общался с другими подозреваемыми, обсуждая с ними поиск, транспортировку и оплату американских вооружений, добавили в Минюсте. Его гонорар за выполнение заказа якобы составлял 10% от суммы.

В случае признания вины ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Об аресте Конощенока и других россиян стало известно в феврале прошлого года. Тогда американский Минюст обвинил пятерых россиян и двоих американцев в закупках чувствительных технологий и отмывании денег «для российских властей». Обвиняемые, по версии американских властей, вступили в сговор с целью получения от американских компаний технологий военного назначения и двойного назначения для оборонного сектора России, а также с целью контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в обход санкций США.

Помимо Конощенока по делу проходят 44-летний Евгений Гринин из Москвы, 57-летний Алексей Ипполитов из Москвы, 52-летний Борис Лившиц из Санкт-Петербурга, 41-летняя Светлана Скворцова из Москвы, 35-летний Алексей Брайман из Нью-Гэмпшира, а также 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси. Трое из них на тот момент уже находились под стражей.