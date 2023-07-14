Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 16:09
Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки предъявили обвинения Политика, 19:26
Глава Таганрога объяснил испугавший жителей города громкий звук Общество, 19:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:12
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:09
В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи Общество, 19:03
Блогера Хилми Форкса арестовали за мелкое хулиганство Общество, 18:59
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США Политика, 18:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:32
Джокович первым вышел в финал Уимблдона Спорт, 18:29
Велосипедистам-трансгендерам запретили выступать в женских турнирах Спорт, 18:28
Остановиться,подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:23
Холдинг USM Усманова сменил генерального директора Бизнес, 18:13
Топ событий на СПБ Бирже: обвал доллара, битва Microsoft и отчеты банков РБК Инвестиции, 18:12
Политика ,  
0 

Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

Минюст США: подозреваемый в отмывании денег россиянин экстрадирован из Эстонии в США
В октябре в Эстонии были задержаны пять россиян, подозреваемых в закупках чувствительных технологий и отмывании денег, сообщил тогда Минюст США. Одного из них экстрадировали в США
Вадим Конощенок
Вадим Конощенок (Фото: vadim.konoshchenok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии, экстрадирован в США, где предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

«Конощенок, гражданин России и предполагаемый сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, был арестован в Эстонии на основании ордера, выданного в Восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что россиянин «был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России». Там указали, что Конощенок нарушил экспортный контроль США, экономические санкции и другие американские уголовные законы.

Согласно обвинительному заключению, ответчик связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал», которые американский Минюст называет московскими компаниями, «связанными с ФСБ». В ходе проверки американские следователи получили переписки Конощенока, в которых он якобы прямо назвал себя полковником ФСБ и прикладывал свою фотографию в служебной форме.

Отмечается, что Конощенок был задержан в октябре прошлого года при попытке пересечь границу России из Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Конощенок использовал эстонскую подставную компанию Stonebridge Resources и часто общался с другими подозреваемыми, обсуждая с ними поиск, транспортировку и оплату американских вооружений, добавили в Минюсте. Его гонорар за выполнение заказа якобы составлял 10% от суммы.

В случае признания вины ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Читайте на РБК Pro
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
У вас может быть ломка: как провести отпуск без смартфона и интернета
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой

Об аресте Конощенока и других россиян стало известно в феврале прошлого года. Тогда американский Минюст обвинил пятерых россиян и двоих американцев в закупках чувствительных технологий и отмывании денег «для российских властей». Обвиняемые, по версии американских властей, вступили в сговор с целью получения от американских компаний технологий военного назначения и двойного назначения для оборонного сектора России, а также с целью контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в обход санкций США.

Помимо Конощенока по делу проходят 44-летний Евгений Гринин из Москвы, 57-летний Алексей Ипполитов из Москвы, 52-летний Борис Лившиц из Санкт-Петербурга, 41-летняя Светлана Скворцова из Москвы, 35-летний Алексей Брайман из Нью-Гэмпшира, а также 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси. Трое из них на тот момент уже находились под стражей.

После начала военной операции на Украине американские власти ужесточили правила экспортного контроля, запретив в том числе поставку в Россию продукции двойного назначения. Также США наложили санкции на множество российских предприятий в сфере экспорта и ВПК. Российские власти считают западные санкции нелегитимными.

Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США
Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
экстрадиция Эстония США россияне отмывание денег
Материалы по теме
МИД напомнил о правах россиян в ответ на вопрос об экстрадиции Пригожина
Политика
Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом, чтобы избежать экстрадиции
Политика
В Россию из Парагвая экстрадируют разыскиваемого 20 лет участника ОПГ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter