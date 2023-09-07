Россиянин Клюшин получил в США девять лет тюрьмы за кибермошенничество

Выданный в США россиянин Клюшин получил девять лет

Прокуратура настаивала на более длительном сроке, защита бизнесмена рассчитывала на скорое освобождение россиянина из-под стражи

Суд в Бостоне (США) приговорил к девяти годам тюрьмы российского бизнесмена Владислава Клюшина по обвинению в участии в схеме инсайдерской торговли, передает Reuters.

Владислав Клюшин (Фото: U.S. Dept. of Justice / Reuters)

Клюшин был задержан в Швейцарии в марте 2021 года и затем экстрадирован в США. Присяжные признали его вину еще в середине февраля.

Прокуратура настаивала на 14-летнем сроке заключения. Ее представитель Сет Косто утверждал, что мягкий приговор позволит Клюшину вернуться в Россию и вновь заняться противоправной деятельностью. Также он заявлял, что у бизнесмена есть связи в высших эшелонах российской власти.

В свою очередь, защита Клюшина указывала, что у бизнесмена в России остались дети и длительное заключение не позволит их воспитать. Адвокат Максим Немцев настаивал на трехлетнем сроке, который позволил бы его подопечному уже вскоре оказаться на свободе, учитывая 2,5 года, которые тот уже провел под стражей в США.

Другой адвокат Клюшина, Оливер Сирик, указывал, что американское правосудие так и не доказало вину бизнесмена. По его словам, единственным поводом для суда стали связи Клюшина с российскими властями.

Американские власти считают, что Клюшин участвовал во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и в мошенничестве с использованием инсайдерской информации. Обвинение утверждает, что схема, реализованная за пределами Штатов, принесла фигурантам дела $93 млн. Клюшин, которого согласились экстрадировать власти Швейцарии, стал единственным из подозреваемых, кто в результате предстал перед американским правосудием.

Клюшин — основатель и владелец московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». На сайте компании говорится, что ее IТ-решениями пользуются в том числе в администрации президента России, правительстве и федеральных ведомствах.

Посол России в США Анатолий Антонов в мае говорил, что адвокаты Клюшина в любом случае будут добиваться уменьшения срока или полного освобождения обвиняемого. При этом он называл нецелесообразным обсуждать вопрос о возможном включении россиянина в потенциальный обмен между Россией и США.