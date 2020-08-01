Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии считает, что «разбираться надо с теми», кто их туда посылал. Он заявил о «приумолкших старших братьях», которые говорили, что задержанные россияне направлялись в Стамбул

Иван Носкевич, Александр Лукашенко (в центре) и Валерий Вакульчик (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом он заявил на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает БелТА.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли», — заявил Лукашенко и добавил, что «разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул», — продолжил белорусский президент. По словам Лукашенко, «никакого Стамбула не было и быть не могло», а у россиян были другие цели, которые выяснит следствие.

Всего в Белоруссию планировали перебросить 180 или 200 человек: следствие установило, что 33 задержанных — это только первая группа, заявил Лукашенко. Он также добавил, что Москва и Минск всегда взаимодействуют в случае проведения в республике каких-либо мероприятий с участием российских военнослужащих.