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Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии считает, что «разбираться надо с теми», кто их туда посылал. Он заявил о «приумолкших старших братьях», которые говорили, что задержанные россияне направлялись в Стамбул
Иван Носкевич, Александр Лукашенко (в центре) и Валерий Вакульчик (справа)
Иван Носкевич, Александр Лукашенко (в центре) и Валерий Вакульчик (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом он заявил на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает БелТА.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли», — заявил Лукашенко и добавил, что «разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул», — продолжил белорусский президент. По словам Лукашенко, «никакого Стамбула не было и быть не могло», а у россиян были другие цели, которые выяснит следствие.

Всего в Белоруссию планировали перебросить 180 или 200 человек: следствие установило, что 33 задержанных — это только первая группа, заявил Лукашенко. Он также добавил, что Москва и Минск всегда взаимодействуют в случае проведения в республике каких-либо мероприятий с участием российских военнослужащих.

«У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. <...> Никаких разрешений никто не давал», — сказал глава государства.

Группу из 32 россиян задержали в санатории под Минском 29 июля. Как сообщало агентство БелТА, их отличали нехарактерное для туристов поведение и однотипная одежда в стиле милитари. Еще одного россиянина задержали в Гомельской области.

Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» после поимки «боевиков»
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Александр Лукашенко

СК Белоруссии заподозрил их в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. Всего, как считают в Совете безопасности республики, на территории страны находятся около 200 «боевиков», обученных подрывной и снайперской деятельности, их целью БелТА называло дестабилизацию обстановки в республике перед выборами. В Кремле эти сообщения назвали инсинуациями.

МИД России заявил, что задержанные россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но им пришлось задержаться в республике из-за логистических вопросов. Об этом сообщил также посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который назвал задержанных сотрудниками частного охранного предприятия.

В Следственном комитете Белоруссии же утверждают, что мужчины приобрели билеты в Стамбул в рамках подготовки своего алиби, а лететь туда не планировали. По словам представителя ведомства, на допросе россияне дали противоречивые показания: только 15 человек заявили, что собирались в Турцию.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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