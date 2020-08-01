Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала Политика, 06:04 Мексика вошла в тройку лидеров по числу умерших от коронавируса Общество, 05:57 Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Общество, 05:35 Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК Политика, 05:26 Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской Общество, 05:20 Трамп сообщил о работе над ядерным соглашением с Россией Политика, 04:50 Момент взрыва на заправке на Кубани попал на видео Общество, 04:20 ТАСС узнал об обсуждении полного открытия границ России с 11 августа Общество, 04:04 Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде Общество, 03:42 NYT узнала о переговорах Microsoft по покупке доли в TikTok Бизнес, 03:02 Арестованный за взятку депутат в Петербурге пытался уехать с сумкой денег Общество, 02:51 Трамп счел абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву за теракт Политика, 02:09 Глава РФПИ заявил об иммунитете к COVID у 100% получивших вакцину Общество, 01:47 Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию Общество, 01:40
Дело губернатора Фургала ,  
0 

В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Несогласованный митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. 25 июля 2020 года
Несогласованный митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. 25 июля 2020 года (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на несогласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru. РБК ведет трансляцию митинга.

Сначала протестующие собрались у здания правительства на площади Ленина, откуда начали шествие по центральным улицам города. Участники скандируют лозунг «Я/Мы Сергей Фургал».

В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили, что на площади Ленина собрались около 3,5 тыс. человек. «Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни», — отметили в ней.

О том, что «митингующих все-таки меньше, чем в предыдущие субботние акции протеста», сообщил и dvhab.ru. Акция протеста продолжается даже после того, как пошел ливень, отмечает портал.

Митинг в поддержку Фургала проходит и во Владивостоке. Там, по оценке dvhab, собралось несколько десятков человек, одного задержали.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровск
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter