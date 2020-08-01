В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Несогласованный митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. 25 июля 2020 года (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на несогласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru. РБК ведет трансляцию митинга.

Сначала протестующие собрались у здания правительства на площади Ленина, откуда начали шествие по центральным улицам города. Участники скандируют лозунг «Я/Мы Сергей Фургал».

В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили, что на площади Ленина собрались около 3,5 тыс. человек. «Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни», — отметили в ней.

О том, что «митингующих все-таки меньше, чем в предыдущие субботние акции протеста», сообщил и dvhab.ru. Акция протеста продолжается даже после того, как пошел ливень, отмечает портал.

Митинг в поддержку Фургала проходит и во Владивостоке. Там, по оценке dvhab, собралось несколько десятков человек, одного задержали.