Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек. Это в два раза меньше, чем в предыдущие выходные. Немногочисленные акции в поддержку Фургала также прошли в субботу в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке.

Участники несогласованной акции в поддержку Фургала с плакатами Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение Около 3,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированный митинг в поддержку Фургала, сообщила мэрия Хабаровска В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем Митингующие шли по улицам города в течение нескольких часов. Мероприятие завершилось около 16:00 по местному времени (09:00 мск)