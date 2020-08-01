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Дело губернатора Фургала ,  
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Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем прошли по центральным улицам города с лозунгами и плакатами. По данным городской администрации, участие в митинге приняли 3,5 тыс. человек. Это в два раза меньше, чем в предыдущие выходные. Немногочисленные акции в поддержку Фургала также прошли в субботу в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке.
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Участники несогласованной акции в поддержку Фургала с плакатами

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Колонна митингующих растянулась на несколько километров, частично перекрыв автомобильное движение
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: @teamnavalnykhv / Twitter
Фото: @teamnavalnykhv / Twitter
Около 3,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированный митинг в поддержку Фургала, сообщила мэрия Хабаровска
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: @teamnavalnykhv / Twitter
Фото: @teamnavalnykhv / Twitter

В эту субботу в Хабаровске пасмурная и дождливая погода. Шествие в поддержку Фургала проходило под дождем

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Митингующие шли по улицам города в течение нескольких часов. Мероприятие завершилось около 16:00 по местному времени (09:00 мск)
Фото: Артём Ипатов / YouTube
Фото: Артём Ипатов / YouTube
Авторы: Юлия Замжицкая, Михаил Юшков
Теги: мультимедиа
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