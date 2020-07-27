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Дело губернатора Фургала ,  
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Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценивать результаты действий Михаила Дегтярева пока преждевременно, однако работу тот ведет энергично
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.

«Он активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина указал, что оценивать действия Дегтярева во главе Хабаровского края в целом «пока преждевременно».

Песков также отметил, что ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается».

«Важно, что Дегтярев слушает людей, и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются», — сказал Песков.

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Он также отметил, что Путин самым внимательным образом наблюдает за ситуацией в Хабаровском крае, а назначенный им врио главы региона Дегтярев решает неотложные вопросы, такие как подготовка к зиме. При этом Дегтярев находится «на активной связи» с Москвой.

Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, на посту руководителя региона он заменил Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и отправленного президентом Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия.

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
Общество
Михаил Дегтярёв

Прибытие Дегтярева в Хабаровск не остановило продолжающиеся с 11 июля акции протеста, участники которых требуют, в частности, честного суда над Фургалом. 26 июля Дегтярев впервые вышел к собравшимся на площади перед зданием краевой администрации протестующим. Но сделал это он уже поздно вечером, когда большинство протестующих разошлись по домам.

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«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти», — заявил Дегтярев, пообещав, что формат встреч с жителями Хабаровского края будет определен чуть позже.

27 июля в Хабаровске, как сообщил портал DVhab.ru, снова прошел митинг протеста.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Дмитрий Песков
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