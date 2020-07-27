Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценивать результаты действий Михаила Дегтярева пока преждевременно, однако работу тот ведет энергично

Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.

«Он активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина указал, что оценивать действия Дегтярева во главе Хабаровского края в целом «пока преждевременно».

Песков также отметил, что ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается».

«Важно, что Дегтярев слушает людей, и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются», — сказал Песков.