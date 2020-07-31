Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Губерния».

По словам Дегтярева, с этой просьбой к нему подошли сразу несколько людей во время его прогулки по Хабаровску.

«Многие пожелали разобраться с местной мафией. Что это такое? Я не знаю. Будем разбираться», — сказал врио губернатора.

Дегтярев также заявил, что большинство жителей, которых он повстречал, были доброжелательны.