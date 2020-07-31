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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Губерния».

По словам Дегтярева, с этой просьбой к нему подошли сразу несколько людей во время его прогулки по Хабаровску.

«Многие пожелали разобраться с местной мафией. Что это такое? Я не знаю. Будем разбираться», — сказал врио губернатора.

Дегтярев также заявил, что большинство жителей, которых он повстречал, были доброжелательны.

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Михаил Дегтярев

Ранее врио губернатора поделился впечатлениями от общения с участниками протестных акций, к которым он вышел 26 июля. Тогда Дегтярев говорил, что даже самые агрессивно настроенные по отношению к нему люди после общения успокаивались и верили ему.

До Дегтярева Хабаровским краем руководил его однопартиец Сергей Фургал. 9 июля его арестовали по подозрению в причастности к организации в 2004‒2005 годах убийств двух предпринимателей. После ареста Фургала в Хабаровске и других городах начались протестные акции в его поддержку.

20 июля президент России Владимир Путин отстранил Фургала от должности и назначил временно исполняющим обязанности губернатора депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, мафия
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