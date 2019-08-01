Россия начала выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве

Такое решение МИД принял на следующий день после телефонного разговора президентов России и США. Визы успели получить семь из 30 преподавателей, которым ранее отказали

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МИД России выдал визы семи из 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, которым ранее было отказано. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо директора учебного заведения Ронды Норрис, отправленное родителям учеников.

Визы, выданные семи учителям, позволят продолжить обучать всех уже зачисленных в школу учеников. Однако, из-за того что остальным учителям визы не выданы, школе не могут разрешить зачислить еще 50 новых учеников.

Как сообщила агентству пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, «прогресс достигнут на основе взаимных шагов». По ее словам, ведомство выступает за полное урегулирование вопроса. Пресс-секретарь американского посольства пока не ответил на запрос Bloomberg.

Решение по выдаче виз было принято на следующий день после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечает агентство.

В ходе беседы, которая состоялась 31 июля, американский лидер предложил российской стороне помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа и назвал его предложение знаком того, что страны в будущем смогут восстановить полноформатные отношения.