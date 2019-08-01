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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Россия начала выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве
Такое решение МИД принял на следующий день после телефонного разговора президентов России и США. Визы успели получить семь из 30 преподавателей, которым ранее отказали
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

МИД России выдал визы семи из 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, которым ранее было отказано. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо директора учебного заведения Ронды Норрис, отправленное родителям учеников.

Визы, выданные семи учителям, позволят продолжить обучать всех уже зачисленных в школу учеников. Однако, из-за того что остальным учителям визы не выданы, школе не могут разрешить зачислить еще 50 новых учеников.

Как сообщила агентству пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, «прогресс достигнут на основе взаимных шагов». По ее словам, ведомство выступает за полное урегулирование вопроса. Пресс-секретарь американского посольства пока не ответил на запрос Bloomberg.

Решение по выдаче виз было принято на следующий день после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечает агентство.

В ходе беседы, которая состоялась 31 июля, американский лидер предложил российской стороне помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил Трампа и назвал его предложение знаком того, что страны в будущем смогут восстановить полноформатные отношения.

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МИД связал невыдачу виз учителям из США с ограничениями для россиян

О том, что 30 новых сотрудников Англо-американской школы, где учатся многие дети дипломатов и иностранных бизнесменов, получили отказ в предоставлении виз, 17 июля сообщила The New York Times. Как пояснили в российском МИДе,
претензии к визам связаны с тем, что школа работает как коммерческое предприятие, в то время как преподаватели направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими документами — «с такими же паспортами, как у посла [США в России Джона] Хантсмана».

В ответ на это посольство США в России заявило, что министерство само потребовало от преподавателей въезжать в страну по дипломатическим паспортам. Хантсман в интервью «РИА Новости» выразил надежду, что вопрос с визами решится до начала учебного года и призвал не использовать учеников «как пешек в дипломатических спорах».

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Россия заявила о развязанной США визовой войне после ситуации с учителями

Позднее российский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что решение не выдавать визы преподавателям было принято из-за отказа США в выдаче виз учителям в посольстве России в Вашингтоне. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США развязали против российских дипломатов визовую войну, выслав весной прошлого года 60 дипломатов с семьями.

Англо-американская школа в Москве была открыта в 1949 году. В ней учатся 1,2 тыс. человек и преподают 150 учителей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: визы, Школа
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