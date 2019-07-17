NYT узнала об отказе России в визах для учителей Англо-американской школы

NYT узнала об отказе России в визах для учителей Англо-американской школы

В Англо-американской школе в Москве сообщили, что 30 новым сотрудникам учебного заведения не выдали российские визы. Из-за этого в школе могут пойти на вынужденные отчисления

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, управляемой посольствами западных стран, пишет газета The New York Times со ссылкой на письмо члена совета учебного заведения и сотрудницу посольства США Хизер Бирнс.

По словам, российские визы не получили новые сотрудники школы. «Это окажет разрушительное влияние на способность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников», -заявила она.

Бирнс сообщила, что США пытаются убедить Кремль «не вмешивать школьников в политические разногласия» с Вашингтоном. В письме, которое получили несколько посольств в Москве, сказано, что школе, возможно, придется отчислить некоторое количество учеников.

Всего в школе учатся 1,2 тыс. человек, в ней работают 150 преподавателей. Многие из учеников школы — дети дипломатов и иностранных бизнесменов, учебное заведение было основано властями США, Великобритании и Канады в 1949 году.