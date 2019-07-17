Посольство отвергло претензию МИДа о «паспортах как у посла» для учителей

Посольство отвергло претензию МИДа о «паспортах как у посла» для учителей

Власти России сами потребовали от учителей Англо-американской школы въезжать в страну по дипломатическим визам в диппаспортах, заявили в посольстве США. Ранее МИД указывал, что въезд учителей по таким документам является нонсенсом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Въезд учителей Англо-американской школы в Россию по дипломатическим визам в диппаспортах является требованием российских властей, США придерживаются политики правительства России, сообщил РБК представитель посольства Соединенных Штатов, комментируя ситуацию с отказом в визах преподавателям Англо-американской школы в Москве.

«Несколько лет назад министерство потребовало от учителей англо-американских школ получать дипломатические визы в дипломатических паспортах. Мы придерживаемся политики российского правительства», — сообщил представитель дипмиссии. Он также указал, что преподаватели российского посольства в Вашингтоне въезжают в США по дипломатическим визам, как и американские учителя.

В американской дипмиссии также выразили сожаление в связи с тем, что МИД России «решил политизировать» некоммерческое образовательное учреждение.

Накануне газета The New York Times сообщила, что МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, которая была основана властями США, Великобритании и Канады. Российские визы не получили новые сотрудники школы, утверждает член учебного совета и сотрудница посольства США Хизер Бирнс. В ее письме также говорится, что школе, возможно, придется отчислить некоторых учеников.