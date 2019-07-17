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Посольство отвергло претензию МИДа о «паспортах как у посла» для учителей
Власти России сами потребовали от учителей Англо-американской школы въезжать в страну по дипломатическим визам в диппаспортах, заявили в посольстве США. Ранее МИД указывал, что въезд учителей по таким документам является нонсенсом
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Въезд учителей Англо-американской школы в Россию по дипломатическим визам в диппаспортах является требованием российских властей, США придерживаются политики правительства России, сообщил РБК представитель посольства Соединенных Штатов, комментируя ситуацию с отказом в визах преподавателям Англо-американской школы в Москве.

«Несколько лет назад министерство потребовало от учителей англо-американских школ получать дипломатические визы в дипломатических паспортах. Мы придерживаемся политики российского правительства», — сообщил представитель дипмиссии. Он также указал, что преподаватели российского посольства в Вашингтоне въезжают в США по дипломатическим визам, как и американские учителя.

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В американской дипмиссии также выразили сожаление в связи с тем, что МИД России «решил политизировать» некоммерческое образовательное учреждение.

Накануне газета The New York Times сообщила, что МИД России отказал в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школы, которая была основана властями США, Великобритании и Канады. Российские визы не получили новые сотрудники школы, утверждает член учебного совета и сотрудница посольства США Хизер Бирнс. В ее письме также говорится, что школе, возможно, придется отчислить некоторых учеников.

МИД России назвал публикацию NYT откровенной ложью, указав, что американская сторона скрыла факты. Претензии ведомства связаны с тем, что преподавателей направляют в Россию как сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. «Учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла [США в России Джона] Хантсмана», — заявляли в ведомстве. МИД счел такое положение дел нонсенсом. В ведомстве также добавили, что неоднократно просили образовательное учреждение привести визовый статус учителей в соответствие с распорядком.

Школа была открыта в 1949 году. В ней учатся порядка 1,2 тыс. человек, а преподают — 150 учителей.

Авторы: Юлия Выродова, Роман Кирьянов
Теги: Школа, Америка, Посольство, визы, диппаспорт
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