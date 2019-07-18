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PayPal $129 (+8,64%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
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Посол заявил о развязанной США визовой войне после ситуации с учителями
Война была развязана с тех времен, как российских дипломатов с семьями выслали из США, заявил российский посол. Он также опроверг отказы в визах американским учителям школы в Москве, о которых писала NYT
Анатолий Антонов (в центре) (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну после того, как 60 дипломатов с семьями были высланы из США весной прошлого года. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава», — рассказал посол. Антонов пояснил, что американская сторона ввела систему разменов: за каждого российского дипломата Москва должна давать визу американскому, за каждого сотрудника административно-технического персонала Россия также должна давать визу американцу.

Политика
Посольство отвергло претензию МИДа о «паспортах как у посла» для учителей

По его словам, ограничения коснулись учителей, поваров, водителей и других. Антонов заявил, что предлагал вывести административно-технический персонал из системы разменов, однако слово в этом вопросе за американской стороной.

Посол также опроверг информацию The New York Times об отказе американским учителям в визах. «Ни одного отказа сделано не было», — отметил он.

Политика
NYT узнала об отказе России дать визы учителям Англо-американской школы

Ранее газета сообщила об отказе в предоставлении виз 30 преподавателям Англо-американской школе в Москве. МИД России назвал публикацию ложью. В ведомстве пояснили, что претензии связаны с тем, что преподавателей направляют в Россию как сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, несмотря на то, что школа работает как коммерческое предприятие. В посольстве США в ответ заявили, что министерство само несколько лет назад потребовало от учителей получать дипломатические визы в дипломатических паспортах. Представитель дипмиссии также указал, что преподаватели посольства России в Вашингтоне въезжают в США по дипвизам.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Анатолий Антонов, Посольство, визы, учителя
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