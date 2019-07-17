МИД указал на скрытые США факты о визах учителей Англо-американской школы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,81 -0,24 EUR Бирж. 70,46 -0,21 Brent 65,08 -2,37% USD Нал. 63,32 62,51 EUR Нал. 71,00 70,16 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1219 +0,0011 BTC/USD Бирж. 9 166,10 -224,90 IMOEX 2 722,63 -1,21% RTSI 1 365,62 -1,19% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $59 (-9,3%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,45%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
BRENT $59 (-9,3%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,45%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Мифы о поколении Z: почему Xbox уже не привлекут в офисы центениалов Pro, 14:38 Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей Политика, 14:34 В Госдуме почтили память Николая II и жертв Гражданской войны Общество, 14:34 Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии Политика, 14:29 Ромашина стала самой титулованной синхронисткой на чемпионатах мира Спорт, 14:26 Как заранее диагностировать заболевания сердца и сосудов РБК и Philips, 14:20 Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Общество, 14:16 В Архангельске поспорили с политологами о рисках отставки губернатора Политика, 14:13 Блокчейн в порохе: что сегодня предлагает рынок ICO Крипто, 14:05 Новые горизонты: возможности цифровых бизнес-моделей Pro, 14:05 Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon Бизнес, 14:04 В Свердловской области грузовик протаранил путепровод Общество, 13:55 Игрок «Аризоны» Любушкин раскрыл реальный заработок в НХЛ Спорт, 13:52 Как собрать гардероб в деловую поездку с умом РБК Стиль и BOSS, 13:50
Политика ,  
0 
МИД указал на скрытые США факты о визах учителей Англо-американской школы
В публикации NYT не упомянут тот факт, что учителя Англо-американской школы в Москве получали дипломатические визы, в то время как были сотрудниками коммерческой школы. Такое положение дел — нонсенс, заявил МИД России
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Министерство иностранных дел России опровергло сообщение New York Times об отказе выдавать визы учителям, которые работают в Англо-американской школе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Смысл претензий ведомства к визам учителей школы состоит в том, что преподаватели направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. «Учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла [США в России Джона] Хантсмана», — отметили в ведомстве.

Таким образом получается, что учитель Англо-американской школы — это «американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями», разъяснил МИД, указав на то, что такое положение дел — нонсенс.

Политика
NYT узнала об отказе России дать визы учителям Англо-американской школы

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Москва неоднократно просила учебное заведение привести в соответствие с распорядком учреждения визовый статус учителей и разрешить возникшие вопросы «на основе взаимности». Однако вместо диалога получились «выкаблучивание и провокации», отметил МИД.

Ранее газета The New York Times сообщила, что 30 новым сотрудникам Англо-американской школы, где учатся многие дети дипломатов и иностранных бизнесменов, не выдали российские визы.

Член совета учебного заведения и сотрудница посольства США Хизер Бирнс заявила изданию, что это оказывает «разрушительное влияние на способность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников», и может привести к вынужденным сокращениям числа учеников в школе, где работают 150 преподавателей. Бирнс призвала Москву «не вмешивать школьников в политические разногласия с Вашингтоном».

Политика
Дачный скандал: почему США не возвращают России две резиденции

Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко заявил изданию, что из-за этого родители учеников данной школы столкнулись с выбором — отказаться от работы в Москве или отправить детей в другие учебные заведения, а также выдвинул версию, что отказ в визах является давлением Москвы на США с целью вернуть себе закрытую Штатами дипломатическую собственность в Нью-Йорке и Мэриленде.

Автор: Наталья Демченко
Теги: МИД России, визы, Школа, дипломатические отношения
Материалы по теме
NYT узнала об отказе России дать визы учителям Англо-американской школы
Политика
Посольство назвало «дикостью» отказ в визе в Британию дипломату из России
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter