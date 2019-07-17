МИД указал на скрытые США факты о визах учителей Англо-американской школы

В публикации NYT не упомянут тот факт, что учителя Англо-американской школы в Москве получали дипломатические визы, в то время как были сотрудниками коммерческой школы. Такое положение дел — нонсенс, заявил МИД России

Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Министерство иностранных дел России опровергло сообщение New York Times об отказе выдавать визы учителям, которые работают в Англо-американской школе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Смысл претензий ведомства к визам учителей школы состоит в том, что преподаватели направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. «Учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла [США в России Джона] Хантсмана», — отметили в ведомстве.

Таким образом получается, что учитель Англо-американской школы — это «американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями», разъяснил МИД, указав на то, что такое положение дел — нонсенс.