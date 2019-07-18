МИД связал невыдачу виз учителям из США с ограничениями для россиян

Россия готова оперативно оформлять визы учителям Англо-американской школы, но только в том случае, если США прекратят отказывать во въезде российским дипломатам

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Решение не выдать визы преподавателям Англо-американской школы в Москве было принято из-за отказа США в выдаче виз учителям в посольстве России в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию», — заявили в ведомстве. «В результате мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам», — добавили в МИДе.

Два года назад, отмечает МИД, США развязали «визовую войну» против дипломатических и консульских представительств России. Вашингтон затягивает выдачу разрешений на въезд более чем для 60 новых сотрудников российской дипмиссии, а количество прямых отказов увеличивается, говорится в заявлении. При этом США отправляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства, а работникам российских загранучреждений разрешения на въезд не дают. «Нам не остается ничего иного, как буквально менять визу на визу», — заявили в ведомстве.

Газета New York Times 17 июля сообщила, что 30 новым сотрудникам Англо-американской школы, где учатся многие дети дипломатов и иностранных бизнесменов, не выдали российские визы. МИД заявил, что американская сторона скрыла, в частности, что школа работает как коммерческое предприятие, а учителя приезжают в Москву с «такими же паспортами, как у посла [США в России Джона] Хантсмана».