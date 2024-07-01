Кремль назвал скопление войск Украины у Белоруссии причиной беспокойства

В Генштабе Белоруссии заявили об активности украинских войск на границе с республикой, из-за чего Минск вынужден «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию». В Кремле сочли это причиной для беспокойства

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Концентрация войск Украины на границе Белоруссии является причиной беспокойства Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, — сказал он (цитата по ТАСС). — Ибо мы действительно союзники и партнеры».

Песков также отметил «особые форматы диалога» России и Белоруссии по линии всех соответствующих ведомств, в том числе спецслужб. На вопрос о возможных контактах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по этой теме он ответил, что «они это смогут сделать, если посчитают необходимым».

29 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью ОНТ сообщил об активности украинских войск на границе с республикой. В частности, по его словам, в населенный пункт Овруч на Ровенском-Житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Минск был вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».

Белоруссия решила усилить защиту границы с Украиной из-за разведки РДК Политика

Накануне в Госпогранкомитете Белоруссии анонсировали усиление защиты границы с Украиной из-за обнаружения разведывательных дронов и тайника с компонентами для взрывчатки. В ведомстве связали это с работой подразделений «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

По словам Муравейко, также на границе с Белоруссией находятся десять батальонных тактических групп НАТО численностью более 20 тыс. человек. Он отметил, что изначально речь шла о временном размещении, но «нет ничего более постоянного, чем временное». Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович ранее сообщал о двукратном росте числа полетов разведывательной авиации альянса у границ республики с начала 2024 года.