В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе
Украина разместила спецназ на границе с Белоруссией, заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко в эфире гостелеканала ОНТ.
«Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — сказал он.
По его словам, Минск вынужден перемещать на границу белорусские подразделения, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».
Накануне госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничные службы совместно с Минобороны республики усиливают защиту границы из-за сведений о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
Белорусский госпогранкомитет уточнил, что была зафиксирована рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к границе республики. Так, были замечены разведывательные полеты украинских дронов. Попытки залететь на территорию Белоруссии пресекаются с использованием оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В связи со сложной обстановкой на границе с Украиной на дежурство там вышел белорусский дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».
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