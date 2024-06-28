Белоруссия решила усилить защиту границы с Украиной из-за разведки РДК
Белорусские пограничные службы совместно с Минобороны республики проводят комплекс мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории», сообщает госпогранкомитет Белоруссии.
Это связано со сведениями о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
По данным белорусского госпогранкомитета, зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к границе Белоруссии. В частности, замечены разведывательные полеты украинских беспилотников; попытки залететь на территорию республики пресекаются с использованием оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Госпогранкомитет описывает один из подобных случаев: 26 июня белорусские пограничники в Ельском районе Гомельской области с применением боевого оружия и средств подавления «принудили к посадке» летевший со стороны Украины вглубь республики дрон в 150 м от госграницы. На флеш-карте дрона обнаружили видео, согласно анализу которого аппарат проводил разведку промышленных объектов на приграничной территории, а также пограничной инфраструктуры, сообщает ведомство.
На следующий день на этом же направлении обнаружили тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств: контейнеры с 2 кг пластичного взрывчатого вещества, устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео с подавлением беспилотника, а также кадры с анализом предметов из тайника.
Бойцы РДК участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева.Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы. Так, в начале марта диверсионные группы пытались проникнуть на территорию России в Белгородской области с трех направлений, а также в районе населенного пункта Теткино Курской области. В Минобороны сообщили, что все попытки прорваться были сорваны. По данным ФСБ, потери противника составили более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французская артиллерийская установка Caesar.
Президент Владимир Путин после этого заявил, что сотрудникам правоохранительных органов дали указания на случай выявления диверсантов в России: их воспринимают как людей, которые находятся в зоне боевых действий с оружием. По его данным, диверсионные группы, в том числе РДК, насчитывают около 2,5 тыс. человек. Путин утверждал, что группы потеряли в марте примерно 800 человек.
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