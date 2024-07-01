В Генштабе Белоруссии сообщили о 20 тыс. военных НАТО у границ республики

У границы Белоруссии расположены десять батальонных тактических групп НАТО общей численностью свыше 20 тыс. человек, заявил в интервью ОНТ начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Сегодня вблизи наших границ расположено десять батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тыс. человек. Из них шесть — это американские», — сказал он (цитата по БелТА). Муравейко напомнил, что изначально речь шла о временном размещении, но «нет ничего более постоянного, чем временное».

По его словам, это беспокоит и «напрягает» белорусских военных, заставляя рассматривать и оценивать каждое действие. «На все пока мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», — подчеркнул начальник Генштаба, отметив, что перед возможными ответными действиями будут говорить дипломаты.

О скоплении военных НАТО у границ России и Белоруссии белорусский президент Александр Лукашенко заявил в феврале 2024 года. Тогда речь шла о 32 тыс. военных альянса, более 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Месяцем ранее заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович сообщил, что разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ страны с начала 2024 года.