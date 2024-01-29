ВС Белоруссии: авиация НАТО с января увеличила полеты у границ страны в два раза

В Белоруссии заявили о росте числа полетов авиации НАТО у границ

Разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ Белоруссии с начала 2024 года, сообщил телеканалу СТВ замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил страны Леонид Давидович.

«Причем для этих полетов задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО. Это заставляет нас изучать тактику применения разведывательной авиации», — сказал Давидович.

Заместитель командующего ВВС отметил, что чем больше полетов совершает авиация НАТО у границ Белоруссии, тем «больше уроков мы извлекаем».

23 января начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко заявил, что НАТО не предупредила Минск о подготовке военных учений. По его словам, это нарушение положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Ревенко отметил, что страны альянса собираются привлечь 90 тыс. военных на «крупнейшее за десятилетия» учение, но «ни уведомления, ни приглашения Белоруссия не получала».

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что 22 января Североатлантический альянс начинает крупнейшие за последнее время учения Steadfast Defender, которые продлятся до мая 2024 года.