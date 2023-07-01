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Президент Грузии призвала усилить контроль над российскими инвесторами

Президент Грузии Зурабишвили призвала к усилению контроля над российскими инвесторами
За приезжающими в страну инвесторами-россиянами следует усилить надзор, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она также рассказала, что отказывает таким инвесторам в предоставлении гражданства
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

За российскими инвесторами в Грузии следует усилить контроль, заявила президент страны Саломе Зурабишвили журналистам, сообщает телеканал Mtavari.

«Должен быть контроль над этими российскими бизнес-инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда русскими с Кипра, иногда русскими из Израиля, а иногда и другими», — сказала она.

Президент также заявила, что блокирует предоставление гражданства россиянам негрузинского происхождения, приезжающим инвестировать в страну. По ее мнению, им достаточно вида на жительство. Однако Зурабишвили отметила, что российские туристы и эмигранты «сами по себе» не представляют угрозы для страны, передает Interpressnews.

Грузинский лидер не в первый раз выступает с подобными высказываниями. В конце мая она заявила о непонимании, «почему не приняты меры и справедливые правила в отношении массово прибывших из России и их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование».

Россияне заняли первое место по числу переехавших в Грузию в 2022 году — в эту страну прибыли более 62 тыс. россиян, что составляет больше трети от общего числа приехавших, следовало из данных Национальной службы статистики.

Также Зурабишвили критиковала возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. В мае этого года президент Владимир Путин снял действовавшие с 2019 года ограничения на полеты, а также отменил визовый режим для грузин, желающих приехать в Россию. Зурабишвили заявила, что эти решения «неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». Речь идет об Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала после боевых действий в 2008 году.

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С Зурабишвили не соглашался премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он отмечал, что данные вопросы не относятся к политике и снятие этих ограничений пойдет на пользу грузинской диаспоре в России и их родственникам.

Путин высказывал недоумение по поводу негативной реакции на его решение. «Я думал, что все скажут: ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу <...>. Я, когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли?» — сказал президент.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия Саломе Зурабишвили уехавшие россияне
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