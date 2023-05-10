Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией визового режима

Путин своими указами отменил визовый режим и снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Президент Грузии назвала решение Москвы провокацией и отметила, что возобновление полетом неприемлемо из-за Украины

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Упразднение Россией визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за ситуации на Украине, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Другим указом президент отменил визовый режим с Грузией. После публикации указа президента МИД сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Грузия — унитарное государство с парламентской формой правления. Зурабишвили занимает пост президента с декабря 2018 года, премьер-министром с 2021 года является Ираклий Гарибашвили. После 2017 года полномочия президента в стране сильно ограничены. Власть распределена между президентом и правительством, которое утверждается парламентом. Партия Гарибашвили «Грузинская мечта» ранее поддерживала инициативы по возобновлению авиасообщения с Россией, однако Зурабишвили выступала против.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Минтранс уточнял, что российские авиакомпании после снятия ограничений на полеты между Россией и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. «В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — сообщили в министерстве.

До того как Россия в июне 2019 года приостановила авиасообщение с Грузией, эта страна была одним из массовых направлений выезда россиян. В 2018 году Грузия, по данным погранслужбы ФСБ, входила в десятку крупнейших стран по количеству поездок россиян: за год российско-грузинскую границу пересекали 1,29 млн граждан России (страна была на девятом месте по числу выездов; для сравнения: в Абхазию, которая была на первом месте по итогам 2018 года, россияне совершили 4,5 млн поездок).