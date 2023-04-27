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Россияне в 2022 году заняли первое место по числу переехавших в Грузию

На россиян пришлось более трети от мигрировавших в Грузию в 2022 году
За 2022 год в Грузию прибыли 180 тыс. мигрантов, из них 62,3 тыс. — граждане России. Второе место занимают вернувшиеся грузины, третье — украинские граждане, сообщила служба статистики
Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси (Фото: Mark Runnacles / Getty Images)

Россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию в 2022 году и составили больше трети от их общего числа, следует из данных Национальной службы статистики. Внимание на ее отчет обратил «Интерфакс».

За 2022 год в Грузию прибыли 62 304 человека из России. На них пришлось больше трети от общего числа мигрантов (179 778). На втором месте оказались вернувшиеся в страну грузины: 54 405 человек. На третьем — украинцы, их в три раза меньше, чем россиян: 20 716 человек.

В 2022 году почти в два раза больше грузин выехали из Грузии, чем въехали в нее: республику покинули 100 802 человека. По сравнению с 2021 годом число уехавших увеличилось на 25,3%, 5935 из них — граждане России.

Численность населения Грузии по состоянию на 1 января 2023 года составила почти 3,74 млн человек — на 1,3% больше, чем в начале 2022 года. Служба статистики отметила отрицательный естественный прирост и положительное сальдо миграции.

Грузия стала одним из самых популярных направлений у россиян, уезжавших из России после начала спецоперации. После того как президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, на единственном наземном КПП на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались очереди. За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В 2022 году, по информации МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России.

Для въезда на территорию Грузии россиянам не нужна виза, оставаться в стране они могут год. Прямо попасть из России в Грузию можно только по суше через пограничный пункт «Верхний Ларс». Авиасообщение между странами прервано с 2019 года.

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Министерство юстиции Грузии сообщало, что с начала 2022 года иностранцы купили в республике 15 тыс. квартир, из них более 6 тыс. приобрели россияне. За первый квартал 2023 года граждане России купили 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам.

В середине апреля крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждение о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. Банк напомнил, что в феврале 2022 года США, ЕС и Великобритания ввели ограничения, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Поводом для закрытия счетов были в том числе операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения» переводы.

Россияне в 2022 году заняли первое место по числу переехавших в Грузию
Россияне в 2022 году заняли первое место по числу переехавших в Грузию

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия россияне миграция
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