В Грузии заявили, что она останется одна в случае конфликта с Россией

Грузия останется в одиночестве в случае вооруженного столкновения с Россией, заявил спикер грузинского парламента. Об этом можно судить на примере Украины, которой Запад поставляет оружие, но это «максимум»

Здание парламента Грузии (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

В случае вооруженного конфликта с Россией Грузия будет противостоять ей одна, как сейчас происходит с Украиной, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью изданию «Квирис Палитра».

«Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», — сказал он (цитата по ТАСС).

Папуашвили отметил, что Тбилиси не стремится к решению проблем военным путем, в том числе речь идет о «восстановлении территориальной целостности». «Наша цель — с одной стороны, восстановить доверие с абхазскими и южноосетинскими братьями, а с другой стороны, создать в Грузии такие условия, чтобы жизнь под эгидой одного государства была для них привлекательной. <...> Мы не говорим о самих территориях, для нас важно вернуть доверие людей, проживающих на этой территории», — отметил он (цитата по Ambegi.ge).

Говоря о восстановлении авиасообщения с Россией и отказе ввести санкции против Москвы, Папуашвили объяснил, что это не уступки, а «стратегическая толерантная политика» Тбилиси.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в республику, введенный в 2019 году, и отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима провокацией и раскритиковала восстановление прямых рейсов.

В ЕС призвали Грузию как страну, стремящуюся в Евросоюз, присоединиться к санкциям и не допускать в свое воздушное пространство российские самолеты.

В Минэкономики Грузии предупреждали, что в случае возобновления авиасообщения Тбилиси не пустит на свою территорию самолеты авиаперевозчиков, которые находятся под западными санкциями.

19 мая в Тбилиси приземлился первый с 2019 года самолет из Москвы. В аэропорту устроили акцию протеста из-за этого. 20 мая авиакомпания Georgian Airways совершила первый полет в Москву.