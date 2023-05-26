Президент Грузии призвала ввести ограничения против приехавших россиян

Саломе Зурабишвили (Фото: Tomasz Wiktor / EPA / ТАСС)

Против россиян, массово приехавших в Грузию, должны быть приняты ограничения, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее слова передает грузинский «Первый канал».

«Непонятно, почему не приняты меры и справедливые правила в отношении массовых прибывших из России и их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование», — сказала она в своей речи во время празднования Дня независимости Грузии.

Зурабишвили добавила, что внешняя политика Грузии «стала неясной». «Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции», — считает президент.

Президент Грузии также раскритиковала возобновление авиасообщения России и Грузии. «Непонятно и обидно, когда мы сегодня считаем, сколько миллионов принесет нам «дар полетов». Наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?» — отметила она.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима провокацией. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — сказала она.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил отмену Россией визового режима и снятие запрета на перелеты. «В России миллион этнических грузин, наших соотечественников. У них здесь члены семьи, родственники, знакомые, и очень важно облегчить их передвижение», — отметил он.

В ЕС призвали Грузию как страну, стремящуюся в Евросоюз, присоединиться к санкциям и не допускать в свое воздушное пространство российские самолеты.