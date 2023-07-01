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Монахам УПЦ дали новый крайний срок по выселению из Киево-Печерской лавры

Адвокат УПЦ Чекман сообщил о требовании к монахам покинуть кельи в Киево-Печерской лавре
Монахов пытаются выселить из Киево-Печерской лавры уже три месяца; УПЦ обратилась в суд. Хотя решения еще не было, от священнослужителей потребовали покинуть пять корпусов лавры с кельями
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получили от подведомственного Минкультуры страны национального заповедника «Киево-Печерская лавра» требование до 4 июля покинуть корпуса лавры. Соответствующий документ в своем телеграм-канале опубликовал адвокат УПЦ Никита Чекман.

От монахов потребовали освободить кельи и Гостиный двор, всего пять корпусов. «Заповедником принято решение по прекращению доступа монахов монастыря к помещениям согласно приложенному перечню. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 4 июля 2023 года», — говорится в документе.

Если монахи не покинут корпуса и не передадут ключи от них заповеднику, там поменяют замки и опечатают помещения.

«Вот такой документ поступил в монастырь от заповедника! Решение суда, которого «ожидает» министр [культуры Александр] Ткаченко, уже никому не нужно?» — прокомментировал Чекман.

Власти Украины с весны пытаются выселить монахов из лавры. В начале марта заповедник решил расторгнуть договор об аренде помещений с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить их. Условием, при котором те могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической). В начале июня от монахов вновь требовали выселиться из лавры, но те отказались, и министр Ткаченко пообещал добиться этого через суд.

УПЦ еще в марте подала иск в суд в связи с односторонним расторжением договора, которое посчитала «беззаконием». Последнее заседание по делу, как следует из сообщений в телеграм-канале Чекмана, прошло в середине июня, оно было «подготовительным» и суд «удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих важное значение для рассмотрения дела».

На фоне этих событий наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

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Еще в прошлом году сотрудники СБУ проводили обыски в лавре и других монастырях УПЦ, в ходе которых нашли «пророссийскую литературу» и паспорта СССР, были опрошены находившиеся на территории обителей лица, в том числе российские граждане. В начале года правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ.

МИД России называл «захват» лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием нынешних властей в Киеве». Ведомство утверждало, что «раскол православия» — это «цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киево-Печерская лавра УПЦ Украинская православная церковь
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