Власти Украины решили открыть в Киево-Печерской лавре музей Ивану Мазепе

11 июня в Киево-Печерской лавре провели панихиду по Ивану Мазепе. Минкульт Украины сообщил, что после реставрации на территории лавры откроют музей имени гетмана, на которого РПЦ наложила анафему. Константинополь ее не признает

Киево-Печерская лавра (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На территории Киево-Печерской лавры появится музей, посвященный гетману Ивану Мазепе, сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Музей откроют в Онуфриевской башне, которая была построена на средства гетмана и открыта в 1701 году. Предполагается, что это произойдет после реставрации, начатой еще до ввода российских войск на Украину.

Реставрация также пройдет во Всехсвятской церкви на территории лавры (построена в 1696—1698 годах), которая «всегда четко увязывалась в сознании украинцев с именем великого гетмана», заявил Ткаченко. «Мазепиной церковью» [она] называлась даже в путеводителях имперских времен», — написал министр.

В первое воскресенье после Дня Святой Троицы в православии празднуется Собор всех святых, в этом году он выпал на 11 июня. Ткаченко сообщил, что в этот день во Всехсвятской церкви прошло богослужение по случаю 325-летия освящения храма, в том числе впервые состоялся молебен за упокой Ивана Мазепы.

Русская православная церковь наложила анафему (отлучение от церкви) на гетмана Мазепу в ноябре 1708 года по приказу Петра I после обвинений его в государственной измене. Украинские церкви (Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Украинская православная церковь Канады, Украинская греко-католическая церковь) ее не признают и продолжают служить молебны за упокой Мазепы, отмечает ТСН.

Не признает анафему и Вселенский патриархат в Константинополе, называя решение политическим.

В декабре 2022 года Минкультуры Украины создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Комиссия сообщила о нарушениях. В связи с этим национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг договор с мужским монастырем Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года входила в Московский патриархат) и предписал монахам освободить здания. УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды «беззаконием». По словам Ткаченко, если монахи откажутся выселяться из лавры, власти будут добиваться этого через суд.