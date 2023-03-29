УПЦ оспорила в суде выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Украинская православная церковь обратилась в суд, чтобы оспорить решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры, заявил митрополит УПЦ Павел. По его словам, с 23 марта, когда был подан иск, три судьи взяли самоотвод

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Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась в суд, чтобы оспорить требование покинуть Киево-Печерскую лавру, заявил наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел. Видео с его обращением опубликовано в телеграм-канале «Украина православная».

«Мы хотели использовать конституционные права, защитить себя, вас и святыни. 23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он.

29 марта — день, когда УПЦ должна освободить помещения Киево-Печерской лавры, занимаемые религиозной организацией с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. 10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть монастырь до этого числа.

Основанием для такого решения дирекция заповедника назвала «нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества», выявленные специальной комиссией, созданной по распоряжению украинского Минкультуры в конце декабря 2022 года.

«Тысячи верующих» пришли на службу в Киево-Печерской лавре 29 марта, чтобы помолиться, говорится в сообщении УПЦ в Telegram.

Территория обители принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь.



Нижняя лавра с 2013 года находилась в безвозмездном пользовании у УПЦ, также она арендовала у заповедника Успенский собор и Трапезную церковь. Договор их аренды истек в конце 2022 года и не был продлен.

В УПЦ решение о прекращении договора аренды назвали «беззаконием». Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. Представители Священного синода УПЦ пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы изложить ему свою позицию, но она не состоялась.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел еще в конце декабря сообщал, что Киево-Печерский заповедник отказался продлевать ей аренду двух главных храмов Верхней лавры — Успенского собора и Трапезной церкви. Он попросил президента Владимира Зеленского не забирать у УПЦ два этих храма.

В отношении самого митрополита Генпрокуратура Украины в январе возбудила уголовное дело по обвинению в разжигании религиозной вражды. Как сообщало агентство УНИАН, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстателя Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь». В декабре 2022 года против митрополита Павла ввели санкции.

Украинское Министерство культуры создало межведомственную правительственную комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры 27 декабря 2022 года. Еще раньше, осенью 2022 года, в ряде храмов УПЦ, в том числе Киево-Печерской лавре, прошли обыски. Служба безопасности Украины сообщала, что прошли контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

На храмы лавры претендует Православная церковь Украины (ПЦУ) — появившаяся в 2018 году автокефальная церковь. 7 января этого года ее глава митрополит Епифаний впервые провел рождественское богослужение в главном храме обители — Успенском соборе.