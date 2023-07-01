Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию

Всего под ограничения Украины попали 192 физических лица и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию.

В санкционный список попал основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили, ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.

Всего под санкции попали 192 физических лица и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.

В мае президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания «Азимут». Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, а решение Путина сочла «очередной российской провокацией». Основатель Georgian Airways в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании. Путин, комментируя реакцию в Грузии на возобновление прямого авиасообщения, сказал, что там «какая-то поднялась совершенно непонятная буча».

В прошлый раз Зеленский ввел санкции в июне против российских судей, включая главу Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина. В мае под ограничения Киева попали 51 физическое и 220 юридических лиц, включая МТС и 2GIS.

Россия считает санкции Украины и стран Запада незаконными. Любые ограничительные меры в отношении Москвы бьют и по мировой экономике, заявляли, в частности, в Кремле.