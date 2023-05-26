Georgian Airways оценила срок превращения Тбилиси в транзитный хаб

B Georgian Airways заявили, что аэропорт Тбилиси в ближайшие годы не станет международным транзитным хабом, поскольку там даже нет транзитного зала. Ранее компания пообещала запустить для россиян транзитные рейсы в Европу

Аэропорт Тбилиси в ближайшие годы не сможет стать международным транзитным хабом, поскольку сейчас он не соответствует стандартам — например, там нет транзитного зала; в связи с этим «разговоры о международном хабе излишни», считают в авиакомпании Georgian Airways. Заявление перевозчика приводит Rustavi2.

По мнению представителей компании, Грузии понадобится не менее пяти лет, чтобы стать авиатранзитным государством, «в том случае, если нам будет предоставлена эта возможность».

В сообщении авиакомпании отмечается, что реальным транзитным узлом в регионе является Турция, «страна-член НАТО, из которой ежедневно совершается 40 рейсов в Россию и где 70% транзитных перевозок». «Наша страна не может играть большую роль, наша доля будет меньше сотой процента», — добавили в Georgian Airways.

Накануне основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что перевозчик с 15 июня собирается запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Милан, Париж и Салоники.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые перелеты в Грузию. Он был введен в августе 2019-го, поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. После четырехлетнего перерыва Россия выдала разрешение на полеты Georgian Airways, а грузинские власти - «Азимуту» и Red Wings.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили после этого объявила бойкот Georgian Airways. По мнению президента, компания пользуется государством для обогащения, как при коронавирусе, и хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». Перевозчик в ответ раскритиковал деятельность политика и отказался обслуживать ее в будущем.