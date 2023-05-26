Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Georgian Airways оценила срок превращения Тбилиси в транзитный хаб Бизнес, 03:38
Медведев предостерег США от выбора в президенты «парня с деменцией» Политика, 03:35
На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу Политика, 03:05
Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке Политика, 02:54
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы на мозгах людей Технологии и медиа, 02:49
МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие Политика, 02:28
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд Бизнес, 02:05
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине Политика, 01:49
Аналитики назвали Эр-Рияд крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу Бизнес, 01:21
В Татарстане начался пожар в исправительной колонии Общество, 01:12
В Туапсе произошло третье за последние десять дней землетрясение Общество, 00:46
«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за 6 лет не пробился в Лигу чемпионов Спорт, 00:27
США ввели санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина Политика, 00:25
Минобороны не признало диабет основанием для освобождения от службы Политика, 00:16

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Georgian Airways оценила срок превращения Тбилиси в транзитный хаб

Georgian Airways: аэропорт Тбилиси пока не может стать транзитным хабом
B Georgian Airways заявили, что аэропорт Тбилиси в ближайшие годы не станет международным транзитным хабом, поскольку там даже нет транзитного зала. Ранее компания пообещала запустить для россиян транзитные рейсы в Европу

Аэропорт Тбилиси в ближайшие годы не сможет стать международным транзитным хабом, поскольку сейчас он не соответствует стандартам — например, там нет транзитного зала; в связи с этим «разговоры о международном хабе излишни», считают в авиакомпании Georgian Airways. Заявление перевозчика приводит Rustavi2.

По мнению представителей компании, Грузии понадобится не менее пяти лет, чтобы стать авиатранзитным государством, «в том случае, если нам будет предоставлена эта возможность».

В сообщении авиакомпании отмечается, что реальным транзитным узлом в регионе является Турция, «страна-член НАТО, из которой ежедневно совершается 40 рейсов в Россию и где 70% транзитных перевозок». «Наша страна не может играть большую роль, наша доля будет меньше сотой процента», — добавили в Georgian Airways.

Накануне основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что перевозчик с 15 июня собирается запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Милан, Париж и Салоники.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямые перелеты в Грузию. Он был введен в августе 2019-го, поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. После четырехлетнего перерыва Россия выдала разрешение на полеты Georgian Airways, а грузинские власти - «Азимуту» и Red Wings.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили после этого объявила бойкот Georgian Airways. По мнению президента, компания пользуется государством для обогащения, как при коронавирусе, и хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». Перевозчик в ответ раскритиковал деятельность политика и отказался обслуживать ее в будущем.

Читайте на РБК Pro
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Georgian Airways Тбилиси рейсы Грузия

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Georgian Airways ответила «бандитам от политики» из-за полетов в Россию
Общество
Росавиация разрешила Georgian Airways выполнять рейсы в Москву
Общество
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter