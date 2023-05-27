Зеленский ввел санкции против МТС и еще 219 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России, в черный список попали 51 физическое и 220 юридических лиц.
Среди компаний под украинскими ограничениями оказались МТС и ее «дочка» «МТС Авто», 2GIS Local Search Limited, а также Search
Location Limited (в приложении к указу президента говорится, что это прежнее название 2GIS Limited; на сайте компании говорится, что она зарегистрирована на Кипре).
Под санкции попали некоторые белорусские предприятия, например, Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. Вавилова, Витебский завод радиодеталей «Монолит».
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