Зеленский ввел санкции против 51 физического и 220 юридических лиц, связанных с Россией

Зеленский ввел санкции против МТС и еще 219 компаний

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России, в черный список попали 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди компаний под украинскими ограничениями оказались МТС и ее «дочка» «МТС Авто», 2GIS Local Search Limited, а также Search

Location Limited (в приложении к указу президента говорится, что это прежнее название 2GIS Limited; на сайте компании говорится, что она зарегистрирована на Кипре).

Под санкции попали некоторые белорусские предприятия, например, Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. Вавилова, Витебский завод радиодеталей «Монолит».

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