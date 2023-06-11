Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России Зорькина

Под санкции Киева подпали судьи Конституционного суда в отставке, в том числе Константин Арановский, Михаил Клеандров и Владимир Ярославцев. Ограничительные меры также введены против судей из Москвы, Крыма и Севастополя

Валерий Зорькин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей, включая председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина. Документ опубликован на сайте украинского президента.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на проведение торговых операций и вывод капиталов с Украины, а также ряд других ограничений.

Кроме Зорькина под санкции Украины подпали следующие судьи КС:

Сергей Маврин (заместитель председателя Конституционного суда);

Андрей Бушев;

Сергей Казанцев;

Лариса Красавчикова;

Гадис Гаджиев;

Сергей Князев;

Николай Мельников;

Людмила Жаркова;

Александр Кокотов.

Ограничительные меры также введены против судей КС в отставке — в том числе Константина Арановского, Михаила Клеандрова и Владимира Ярославцева. В конце прошлого года председатель и судьи Конституционного суда России подпали под санкции Евросоюза.

В общей сложности в указе Зеленского о санкциях 178 фамилий. Среди них четверо судей (судья Хамовнического суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров), которые выносили решения об аресте и приговоре (получил 25 лет) оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом). Эти судьи уже находятся под санкциями США и ЕС. Кроме того, ограничительные меры Киева введены против судей в Крыму и Севастополе.

Зеленский ранее неоднократно вводил санкции против российских граждан и организаций. Отчасти они повторяли ограничительные меры, уже введенные в США и Евросоюзе. Российские власти называли западные санкции незаконными и нелегитимными, а также не имеющими шансов на успех.