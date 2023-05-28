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Политика ,  
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В Georgian Airways обвинил Зурабишвили в нежелании дружить с соседями

Глава Georgian Airways обвинил президента Грузии в нежелании наладить отношения с соседями

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пытается наладить отношения с соседними странами, в том числе с Россией, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили на брифинге.

«Я думал, что она наладит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она установила хорошие отношения с какой-либо из этих стран. Если это устраивает Грузию, у нас должны быть такие отношения с Арменией, Азербайджаном или Россией. Она не сделала ничего, чтобы помочь Грузии», — заявил он (цитата по 1tv).

Ранее Гаиашвили сказал, что в Georgian Airways считают Зурабишвили персоной нон грата и «до тех пор, пока президент не принесет извинения грузинскому народу, ее не пустят на борт». Журналисты спросили, придерживается ли он этой позиции до сих пор. Гаишвили в ответ заявил, что глава Грузии может стать персоной нон грата не только для авиакомпании, но и для всей страны.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, который действовал с 2019 года. Грузинские власти выдали разрешение на полеты авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings, Россия — Georgian Airways. Последний перевозчик выполнил первый рейс в Москву 20 мая.

После этого Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways и призвала граждан не пользоваться услугами компании. По мнению президента, перевозчик хочет «воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». Georgian Airways призвала не обвинять ее в предательстве.

Теги
Georgian Airways Грузия Саломе Зурабишвили Армения Азербайджан Россия

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