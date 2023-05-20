В Москве в аэропорту «Внуково» приземлился первый рейс грузинской авиакомпании за 4 года

В Москве приземлился первый рейс грузинской авиакомпании за четыре года

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

В московском аэропорту «Внуково» приземлился первый за четыре года прямой рейс из Тбилиси грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом говорится на сайте аэропорта.

Судно совершило посадку в 10:16 по московскому времени. Самолет был загружен примерно на 80%, сообщает «РИА Новости».

Накануне, 19 мая, первый рейс после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией выполнила российская компания «Азимут» на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Помимо «Азимута» разрешение на полеты от грузинского регулятора получила российская компания Red Wings.

В день прилета российского самолета у аэропорта Тбилиси прошла акция протеста. Полиция задержала несколько человек.



Росавиация 19 мая сообщила, что выдала разрешение грузинской Georgian Airways на полеты в Россию. Авиакомпания сможет летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима провокацией.