Глава МИД Финляндии увидел шанс на восстановление доверия России и ЕС

Глава МИД Финляндии Хаависто увидел шанс на восстановление доверия между Россией и ЕС

Доверие между Россией и европейскими странами исчезло из-за военной операции на Украине, однако оно может быть восстановлено, счел глава финского МИДа

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Доверие между Россией и Евросоюзом может быть восстановлено, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью El Mundo. Он отметил, что доверие исчезло из-за того, что Россия начала военную операцию на Украине. «Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, очень сложно сказать, как и когда», — сказал он (цитата по EarlyBulletines).

На границе Финляндии и России сохраняется спокойная обстановка, а посольство в Москве остается открытым, отметил Хаависто.

«У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне, вне зависимости от политических разногласий», — подчеркнул министр.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал с Москвой дипломатические отношения. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В ответ на военные действия Евросоюз ввел шесть пакетов санкций против российских компаний, банков, бизнесменов, политиков, экспорта и импорта. Еврокомиссия представила план по сокращению поставок газа из России на две трети к концу 2022 года. В начале июня ЕС принял запрет на ввоз нефти из России морским путем.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз утратил свой политический суверенитет. Он указал на то, что действия европейских политиков приведут к деградации, серьезным социально-экономическим изменениям.

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Между тем 23 июня Европарламент и Евросовет дали Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз не сможет наладить отношения с Путиным после военных действий на Украине.

На фоне военной операции России выросла и доля граждан Финляндии и Швеции, которые поддерживают вступление стран в НАТО. Если в феврале такой шаг в Финляндии одобряли 53% населения, то к маю число увеличилось до 76%, передавал Yle. В Швеции показатель вырос с 41% до 58%, писал Svt со ссылкой на опрос Novus.

18 мая послы стран передали заявки на вступление в НАТО генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. Против принятия стран в НАТО выступала Турция. Стамбул обвинял их власти в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Однако 29 июня стороны уладили разногласия. Швеция и Финляндия получили статус приглашенных в НАТО стран.