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ПМЭФ-2022 ,  
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Путин предсказал Евросоюзу деградацию и смену элит

Отрыв европейских властей от реальности и общественных запросов приведет к росту популизма, радикальных течений и серьезным социально-экономическим изменениям, считает президент России Владимир Путин
Фото: Vadim Ghirda / AP
Фото: Vadim Ghirda / AP

Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а действия европейских политиков приведут к деградации, серьезным социально-экономическим изменениям, а в перспективе и к смене элит, заявил на выступлении в ходе ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике», — сказал Путин.

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Он сравнил проходящие в Европе выборы с «ширмой», в результате них во власти сменяются похожие друг на друга политические силы. Российский президент считает, что политика европейских властей приведет к расколу не только по вопросу благосостояния, но в ценностных ориентирах.

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Политика
Владимир Путин

«Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту радикальных течений, к серьезным социальным, экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит», — заявил Путин.

Отношения России и ЕС ухудшились на фоне проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Брюссель и страны — члены союза осудили действия России и ввели несколько пакетов санкций против нее.

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Российские власти неоднократно называли ограничительные меры ЕС незаконными и наносящими урон его собственной экономике и гражданам. В частности, МИД России заявлял, что «острый дефицит здравого смысла и рациональности» у властей ЕС привел к многомиллиардным убыткам у европейских предприятий.

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Кирилл Соколов
Евросоюз Владимир Путин ПМЭФ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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