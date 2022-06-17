Путин предсказал Евросоюзу деградацию и смену элит
Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а действия европейских политиков приведут к деградации, серьезным социально-экономическим изменениям, а в перспективе и к смене элит, заявил на выступлении в ходе ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.
«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике», — сказал Путин.
Он сравнил проходящие в Европе выборы с «ширмой», в результате них во власти сменяются похожие друг на друга политические силы. Российский президент считает, что политика европейских властей приведет к расколу не только по вопросу благосостояния, но в ценностных ориентирах.
«Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту радикальных течений, к серьезным социальным, экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит», — заявил Путин.
Отношения России и ЕС ухудшились на фоне проведения Москвой специальной военной операции на Украине. Брюссель и страны — члены союза осудили действия России и ввели несколько пакетов санкций против нее.
Российские власти неоднократно называли ограничительные меры ЕС незаконными и наносящими урон его собственной экономике и гражданам. В частности, МИД России заявлял, что «острый дефицит здравого смысла и рациональности» у властей ЕС привел к многомиллиардным убыткам у европейских предприятий.