Глава МИД Финляндии оценил сроки вступления страны в НАТО

Задержка связана с тем, что протокол о вступлении Финляндии в НАТО должны ратифицировать парламенты всех 30 стран — членов блока, которые завершат процедуру не раньше осени. Финляндия может подписать протокол уже 5 июля

Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Финляндия вступит в НАТО не раньше осени, так как 30 парламентов стран — членов блока завершат ратификацию протокола о присоединении не раньше этого срока, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo.

«Мы надеемся подписать протокол о присоединении в Брюсселе во вторник, но процесс его ратификации в 30 национальных парламентах займет больше времени. <...> Будут парламенты, которые прекращают свою деятельность летом и возобновляют ее осенью», — сказал он (цитата по ТАСС).

Финляндия заявила о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, однако это не поддерживала Турция (кандидат должен получить одобрение от всех стран — членов организации). В Анкаре заявили, что Финляндия, как и другая желающая вступить в альянс страна — Швеция, предоставляет убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Турецкие власти считают его причастным к попытке государственного переворота в стране в 2016 году.

С 28 по 30 июня в Мадриде проходил саммит НАТО. В первый день на его полях прошли переговоры представителей Турции, Швеции и Финляндии, по итогам которых Анкара дала согласие на вступление. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Финляндия обещала выдать его стране «террористов», как можно быстрее внести изменения в законодательство о террористических организациях, а также «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

После этого НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс, а генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что вступление станет одним из самых быстрых в истории военного блока.

Российские власти в ответ на намерение Хельсинки и Стокгольма присоединиться к НАТО утверждали, что Москва «не обеспокоена этим», но ответит зеркально, если в этих странах появится инфраструктура блока и военный контингент. Руководство обеих стран подчеркивало, что решение о присоединении не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.