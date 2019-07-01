Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи

Командующий ВВС Ливийской национальной армии Мохамед Манфур посоветовал мирным жителям Триполи держаться подальше от военных объектов, которые могут подвергнуться бомбардировке

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, нанесет мощные авиаудары по столице Ливии, городу Триполи, который контролируют силы правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командующего ВВС ЛНА генерала Мохамеда Манфура.

По словам Манфура, решение о начале авиаударов принято в связи с исчерпанием возможности освободить Триполи «традиционными способами». В связи с этим генерал посоветовал мирным жителям Триполи держаться подальше от военных объектов, которые могут подвергнуться бомбардировке.

О начале решительного наступления на Триполи Хафтар, силы которого контролируют восточную часть Ливии, объявил в начале апреля 2019 года. Частям ЛНА удалось подойти к столице и начать боевые действия в предместьях города, однако затем силы ПНЕ оттеснили противника, не дав тому войти в Триполи.

В конце мая в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Хафтар заявил, что хочет избавить Триполи от вооруженных людей, которые «заразили» ПНЕ, и пообещал бороться с экстремистами. Вскоре после этого авиаудару подвергся международный аэропорт Триполи Митига.