Аналитик Пентагона описал слабость США в противодействии России

Развитая демократия и федерализм мешают США реализовать единый подход при противодействии России, где из-за выстроенной вертикали власти решения принимаются совсем по-другому, говорится в «белой книге» для американских военных

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Россия противодействует США во многих «серых зонах», и одна из самых больших слабостей правительства при взаимодействии с Москвой заключается в отсутствии единого согласованного подхода со стороны государства, пишет аналитик Европейского командования Вооруженных сил США Джейсон Верчан в «белой книге» «Стратегические намерения России», подготовленной для Объединенного комитета начальника штабов США. На документ обратило внимание Politico.

Под «серой зоной» подразумевается ситуация, когда страны используют методы невоенного характера для давления на другие государства и достижения своих целей. Среди таких методов могут быть вмешательство в выборы, распространение дезинформации, экономические меры, кибершпионаж и т.д.

Россия может угрожать оппонентам в военном плане, а может использовать такие методы, как пропаганда и дезинформация, а также принуждать другие страны к необходимому поведению, влияя посредством культуры, религии и энергетики, поясняет Верчан.

Москва преуспевает в «серой зоне» отчасти благодаря вертикальной системе принятия решений: устройство системы управления не предусматривает открытой дискуссии о внешней и внутренней политике, пишет Верчан. По его мнению, федерализм и демократичность политической системы США мешает им проводить единую стратегию по противодействию России. Эксперт в связи с этим советует властям США выбрать один орган, который будет вырабатывать и координировать действия страны в «серой зоне», и предлагает в качестве такового Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа.