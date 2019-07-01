Аналитик Пентагона описал слабость США в противодействии России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,01 -0,24 EUR Бирж. 71,49 -0,35 Brent 66,49 -0,28% USD Нал. 63,52 62,63 EUR Нал. 72,01 71,09 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1346 -0,0019 BTC/USD Бирж. 10 998,00 +253,00 IMOEX 2 809,70 +1,59% RTSI 1 404,88 +1,76% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽2 884,41 (+18,31%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Яндекс ₽2 884,41 (+18,31%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 15:14 Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Общество, 15:05 В Петербурге завели дело на заподозренных в пытках подростка полицейских Общество, 15:01 Аксенов пообещал показать миру данные о нанесенном Киевом ущербе Крыму Политика, 14:57 Global vs Local: факторы успеха ретейлеров в России Pro, 14:55 Mitsui начала переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 14:49 Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи Политика, 14:46 Что делать, если соседи шумят РБК и ROCKWOOL, 14:45 В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина Общество, 14:38 Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке Экономика, 14:36 Новак предложил комитету ОПЕК+ продлить сделку о сокращении добычи нефти Политика, 14:32 Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина Политика, 14:29 Новая жизнь: как помочь себе справиться со стрессом в эмиграции Спецпроект РБК PINK, 14:16 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 14:15
Политика ,  
0 
Аналитик Пентагона описал слабость США в противодействии России
Развитая демократия и федерализм мешают США реализовать единый подход при противодействии России, где из-за выстроенной вертикали власти решения принимаются совсем по-другому, говорится в «белой книге» для американских военных
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россия противодействует США во многих «серых зонах», и одна из самых больших слабостей правительства при взаимодействии с Москвой заключается в отсутствии единого согласованного подхода со стороны государства, пишет аналитик Европейского командования Вооруженных сил США Джейсон Верчан в «белой книге» «Стратегические намерения России», подготовленной для Объединенного комитета начальника штабов США. На документ обратило внимание Politico.

Под «серой зоной» подразумевается ситуация, когда страны используют методы невоенного характера для давления на другие государства и достижения своих целей. Среди таких методов могут быть вмешательство в выборы, распространение дезинформации, экономические меры, кибершпионаж и т.д.

Россия может угрожать оппонентам в военном плане, а может использовать такие методы, как пропаганда и дезинформация, а также принуждать другие страны к необходимому поведению, влияя посредством культуры, религии и энергетики, поясняет Верчан.

Москва преуспевает в «серой зоне» отчасти благодаря вертикальной системе принятия решений: устройство системы управления не предусматривает открытой дискуссии о внешней и внутренней политике, пишет Верчан. По его мнению, федерализм и демократичность политической системы США мешает им проводить единую стратегию по противодействию России. Эксперт в связи с этим советует властям США выбрать один орган, который будет вырабатывать и координировать действия страны в «серой зоне», и предлагает в качестве такового Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа.

Политика
Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»

США следует также противодействовать созданию союза России и Китая, посеяв недоверие между ними, считает эксперт, например, используя опасения, что растущая экономическая мощь позволит Пекину потеснить Москву в ее традиционных сферах влияния. Кроме того, Вашингтону стоит бороться с зависимостью отдельных европейский стран от российских нефти и газа.

В предисловии к докладу заместитель директора Объединенного комитета по глобальным операциям Джеффри Черевко суммирует, что Россия:

  • Пытается сдерживать и принуждать США и их союзников к выгодным ей действиям, применяя как военные, так и невоенные средства.
  • Преследует цель укрепить влияние на постсоветском пространстве из-за сильного чувства геополитической незащищенности.
  • Добивается успехов в «серой зоне» тогда, когда общество в другой стороне поляризовано или не способно сопротивляться ее влиянию.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Пентагон, кибершпионаж, мягкая сила
Материалы по теме
Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»
Политика
Глава Пентагона объяснил стратегию на случай прекращения ДРСМД
Политика
«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter