Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во время переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном исключил возможность перемирия и заявил, что хочет избавить Триполи от вооруженных людей, которые «заразили» поддерживаемое ООН правительство Фаиза Сараджа. Об этом пишут Reuters и France 24 со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

France 24 уточняет, что Хафтар пообещал бороться с «вооруженными людьми и экстремистами» в Триполи.

Представитель Елисейского дворца заявил, что сейчас недоверие между сторонами конфликта в Ливии «сильнее, чем когда-либо». В частности, когда во время встречи речь зашла о перемирии, Хафтар якобы поинтересовался, с кем конкретно ему надо вести переговоры, уточняет Reuters.

При этом фельдмаршал заявил, что понимает необходимость политического диалога, однако не указал, при каких обстоятельствах он будет готов к каким-либо переговорам с ливийскими оппонентами.

В начале апреля армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами», которые занимают город. Тогда начались первые столкновения с войсками правительства, возглавляемого Сараджем, которые по-прежнему продолжаются. Как отмечает Reuters, в результате вооруженного конфликта погибли не менее 510 человек.