Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,38 -0,03 EUR Бирж. 71,80 -0,11 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 65,04 64,03 EUR Нал. 72,60 71,47 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1152 -0,0009 BTC/USD Бирж. 7 915,60 -30,40 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 796,84 -0,31% Nasdaq 7 762,59 -0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,72%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,72%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Спорт, 22:57 Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии Политика, 22:54 Глава палаты общин Лидсом ушла в отставку Политика, 22:42 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 22:19 СПЧ прокомментировал идею властей Москвы запретить концерты «Френдзоны» Общество, 22:15 Останкинскую башню окрасили в цвета выигравшего кубок России «Локомотива» Спорт, 22:11 Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер» Общество, 22:01 Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике Политика, 21:57 В Иваново депутата КПРФ наказали предупреждением за оскорбления в соцсети Политика, 21:55 Центробанк разрешил АвтоВАЗу не раскрывать информацию Бизнес, 21:50 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 21:25 Тульский «Арсенал» впервые в истории выступит в еврокубках Спорт, 21:18 Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса Общество, 21:17 Саакашвили написал Зеленскому письмо о своем гражданстве Политика, 21:14
Политика ,  
0 
Фельдмаршал Хафтар пообещал Макрону убрать экстремистов из столицы Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во время переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном исключил возможность перемирия и заявил, что хочет избавить Триполи от вооруженных людей, которые «заразили» поддерживаемое ООН правительство Фаиза Сараджа. Об этом пишут Reuters и France 24 со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

France 24 уточняет, что Хафтар пообещал бороться с «вооруженными людьми и экстремистами» в Триполи.

Представитель Елисейского дворца заявил, что сейчас недоверие между сторонами конфликта в Ливии «сильнее, чем когда-либо». В частности, когда во время встречи речь зашла о перемирии, Хафтар якобы поинтересовался, с кем конкретно ему надо вести переговоры, уточняет Reuters.

При этом фельдмаршал заявил, что понимает необходимость политического диалога, однако не указал, при каких обстоятельствах он будет готов к каким-либо переговорам с ливийскими оппонентами.

В начале апреля армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами», которые занимают город. Тогда начались первые столкновения с войсками правительства, возглавляемого Сараджем, которые по-прежнему продолжаются. Как отмечает Reuters, в результате вооруженного конфликта погибли не менее 510 человек.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар, переговоры
Материалы по теме
WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Политика
Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter